Ústečtí vstoupili do zápasu s o poznání větší energií, než v prvním mači proti Hradci Králové, a když ve 2. čtvrtině vedli už o deset bodů (35:25) zdálo se, že si v poklidu dokráčí pro první letošní vítězství. Jenže Ostravě zafungoval oddechový čas, ve třetí čtvrtině šli dokonce do pětibodového trháku Slezané.

Ústecký prapor však držel v první půli vynikající Pecka, po změně stran se k němu přidal i Jan Karlovský. Ačkoliv slabší den, zejména v úspěšnosti střelby, prožil Spencer Svejcar, jenž trefil pouze tři ze 13 střel z pole, Sluneta se tentokrát mohla spolehnout na kvalitní dirigentskou práci Lamba Autreyho. Jedna z největších domácích person totiž zbytečně nedržela míč, což potvrzuje skvělých 10 asistencí, k nimž připsal i osm doskoků a 14 bodů.

Skvělý kolektivní výkon potvrdilo i hodnocení Jana Karlovského. "Jsme rádi za vítězství, protože po zápase s Hradcem Králové jsme byli docela dole. Dnes to podle mě byl týmový výkon, hodně nám pomohla lavička a diváci, což byl možná takový X faktor. Rozhodla čtvrtá čtvrtina a ostravská zóna, která jim moc nešla, a my jsme přes ní dali pár lehkých bodů," řekl po zápase ústecký pivot.

"Jsem rád za výhru proti soupeři, který například zápasem v Děčíně ukázal, že letos bude patřit ke kvalitním týmům. Nejvíc mě ale těší výkon, který jsme předvedli, jelikož v neděli jsem byl výrazně nespokojen jak s tím, co jsme předvedli v obraně, tak především v útoku," ulevilo se trenérovi Severočechů Janu Šotnarovi. "Jde vidět, že máme inteligentní hráče, protože během dvou dnů jsme dokázali udělat změny a myslím, že dnes se ten basketbal musel divákům líbit."

To trenér hostů Adam Choleva spokojen být nemohl. "Chtěl bych pogratulovat domácím k důležitému vítězství, oklepali se ze zápasu s Hradcem Králové. My jsme se chtěli držet s domácími celý zápas, aby v závěru znervózněli, ale stal se opak. Byli jsme to my, kdo přestal hrát, tahat to dopředu, doufali jsme, že to Many (Emmanuel Ubilla) rozhodně na pick and rollu, což se nestalo." Hlavní problém ale viděl jinde. "Největší chyba je ale na doskoku, kde nás domácí přeskákali 50:33, navíc 19 útočných doskoků, to prostě nejde. Dalším faktorem pak je střelba za tři body, kde má Ústí padesátiprocentní úspěšnost, zatímco my jen třicet pět procent."

"Tři čtvrtiny to bylo vyrovnané, stačili jsme domácím ve střelbě za tři i za dva body, zkrátka šlo o vyrovnaný zápas. Zlom nastal zhruba pět minut před koncem kvůli naší nedůslednosti v obraně, zbytečnými chybami a špatnou komunikací. V úplném závěru to pak podtrhly i lehké koše soupeře," přidal svůj pohled hráč hostů Jiří Dedek.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 2. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava 86:72 (24:22, 44:42, 65:59)

Ústí: Pecka 19, Johnson a Autrey 14, Svejcar 12, Karlovský 10, Jones 8, David 6, Maděra 3, Fait 0, Bohuslav, Haiblík, Wiesner.

Nejvíc Ostrava: Vann 19, Bohačík 11, Ubilla 10, Heinzl a Nábělek 9.

Trojky: 27/13 - 23/8. TH: 15/9 - 10/8. Doskoky: 47 - 33.