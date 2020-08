Od října 2018, kdy si v reprezentačním zápase utrhl přední křížový vaz v koleni, nehrál soutěžní duel. Za Blades nastoupil naposledy v červenci před dvěma lety, kdy pomohl k výhře na Vysočině a postupu do Paddock ligy. Teď se na stejné místo vrátí znovu, při své premiéře v nejvyšší soutěži. "Myslím, že rozdíl mezi soutěžemi není podstatný. Do každého zápasu jde přeci člověk s tím, že ho chce vyhrát," prohlásil rezolutně 24 letý mozek ústecké hry, jenž byl před zraněním i první volbou na reprezentačního quaterbacka.

Vracíte se po dlouhodobém zranění, kdy jste přišel o celou loňskou sezónu. Jak se těšíte na první zápas?

Asi budu trochu víc nervózní, než když jsem hrál běžně čtrnáct zápasů v sezóně, ale cítím se připravený. Od loňského října už pravidelně trénuji, takže snad to bude v pohodě.

Americký fotbal je docela tvrdý sport. Nemáte po zranění někde v podvědomí obavu o své koleno?

Je pravda, že to tak u sportovců často bývá, a asi nebudu výjimkou. Na druhou stranu v přípravě jsem hodně pracoval na tom, abych si na to zvykl a aby to koleno dostávalo normální zátěž tak, jako dřív. Myslím, že i díky tomu půjdu do zápasů s čistou hlavou.

První zápas hrajete v Jihlavě, kde jste shodou okolností před dvěma lety nastoupil za Blades naposledy. Trochu symbolické…

V tom posledním zápase jsme tam vyhráli finále a postoupili do nejvyšší soutěže, takže já se na Vysočinu těším.

Nikdy jste nenastoupil za jiný tým než za Blades, půjde tak o vaši premiéru v nejvyšší soutěži, nejste nervózní?

Myslím, že ten rozdíl není podstatný. Do každého zápasu jde přeci člověk s tím, že chce vyhrát, a je jedno, proti komu hrajete. Navíc hrajeme proti stejnému soupeři, jako před dvěma lety ve druhé lize (úsměv). Já jsem se soustředil hlavně na to, abych se na letošní sezónu připravil stejně dobře, jako na ty minulé.

Za dva roky, co jste nehrál, ušli Blades velký kus cesty (angažování zámořské posily, u týmu působí bývalý reprezentační kouč apod., pozn. autora). Jak se s tím sžíváte?

Naštěstí koncept hry, který tým přijal v loňském roce, částečně znám z reprezentačních srazů a kempů, což mi usnadnilo práci. Je to ale změna, kterou prošel celý tým a která musela přijít, protože je to posun kupředu, takže nemám obavy. Určitě je to ale výrazně odlišné od toho, co jsme hráli předtím.

Co vaše pokračování v reprezentaci?

Ambice vrátit se mám. Doufám, že se ještě nějakých srazů zúčastním.

Pořád v pozici starter quaterbacka?

To nezáleží jen na mně. Já se budu snažit předvést co nejlepší výkon, ale konečné slovo budou mít trenéři.

Jaké jsou ambice Blades v letošní sezóně?

Já bych chtěl alespoň stejný počet výher jako porážek, pak budu spokojený.

Loni hrál tým i na Městském stadionu, i v Olšinkách chodí slušné návštěvy. Americký fotbal se dostává do povědomí, vnímáte to?

Určitě, fanoušci jsou nezbytnou součástí zápasů a já doufám, že budou chodit i letos.

Jak byste pozval ty, které americký fotbal zatím neoslovil? Přeci jen některé tento sport neláká, protože ho považují za složitý…

(dlouze se zamyslí) Těžká otázka… Já bych řekl, že pokud chcete mít z nějaké hry zážitek, musíte jí poznat a pochopit. Stejně jako hráči se i fanoušci amerického fotbalu musí v tomto ohledu trochu vzdělávat, ale myslím, že v momentě, kdy divák pochopí strategii, zodpovědnost různých postů a tvrdou práci, která za tím stojí, tak si tu hru zamiluje.

Jan Bláha

Věk: 24 let

Číslo: 18

Pozice: Quaterback

Oblíbený tým: Oregon Ducks

Jak dlouho hrajete americký fotbal: 8 let

Jak jste se k němu dostal: Úplnou náhodou. Šel jsem zkusit trénink a už jsem zůstal

Takže jste v Blades od začátku: Připojil jsem se asi půl roku po založení.