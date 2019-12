Hokejbalisté Elby v posledním zápase podzimu podlehli po velké bitvě v Plzni 3:4 v prodloužení, ačkoliv třikrát vedli. Celkově se ale za podzimní vystoupení stydět nemusí. I přes omlazení kádru se po podzimu drží na šesté příčce, ovšem pouze s tříbodovým odstupem na druhou Plzeň. Celou podzimní část i zápas v Plzni hodnotil trenér Elby Jan Fedák.

Třikrát jste vedli, soupeř pokaždé srovnal a nakonec dal on ten vítězný gól. Je to hodně frustrující?

Já myslím, že ten výsledek asi odpovídá tomu zápasu. Hrálo se nahoru dolu, oba týmy byly chvíli nahoře, chvíli dole. Před zápasem jsme pořádně ani nevěděli, s čím tam pojedeme, protože se nám opět rozrostla marodka.

Co bylo příčinou, že jste ani jednou náskok neudrželi nebo nepřidali pojišťující branku?

Těžko říct, celkově to bylo hodně vyrovnané utkání. My i oni mohli vyhrát, ale soupeř tam měl mraky tutovek, které zahodil. Také náš tým měl ale několik příležitostí, kde mohl výsledkově odskočit. Shrnul bych to asi tak, že kdo se lépe ustřelil, ten vyhrál.

Čelo tabulky je hodně vyrovnané, jste s aktuálním umístěním spokojení?

Rozhodně no. S umístěním panuje spokojenost, i když se nám některé body zbytečně rozkutálely. Pořád ale nic nepodceňujeme a i zimní příprava bude uzpůsobená tomu, abychom si dokázali osmičku pro play-off pohlídat. V součtu se nám ale na tabulku dívá hezky, protože cílem po omlazení před touto sezónou bylo především tak trochu zrekonstruovat tým.

V čem měl podle vás tým během podzimu mezery?

Nejvíc mi asi vadil takový nepřístup v některých zápasech, které jsme prohráli zejména díky nastavení v hlavách. Nebýt toho, mohli jsme mít bodů ještě víc.

Které zápasy máte na mysli?

Je mi líto, že jsme neudrželi vedení s Kert Parkem, to by kabinu určitě ještě více nakoplo (Elba vedla 4 minuty před koncem 4:1, nakonec prohrála 4:5 po nájezdech, pozn. autora). Celkově mě pak zklamal přístup v zápase proti Karviné (2:5, pozn. autora). Tam to bylo z naší strany otřesné a mohli jsme klidně dostat ještě větší nášup.

Co pro vás byla naopak pozitiva?

Líbí se mi, že konečně hrajeme v rychlosti a předvádíme útočný hokejbal. Vyzdvihnout bych chtěl i disciplínu, už nejsme tolik vylučovaní. Kvituji také fakt, že tým pochopil, že si to musí jinak nastavit v hlavách, že musíme víc trénovat, zabudovat mladé, což tým hodně semklo. Pozitivně hodnotím také to, že se změnil stereotyp, který tu byl po několik let.

Následuje tříměsíční pauza, jak ji vyplníte?

Do konce prosince budeme trénovat jedenkrát týdně, půjde spíš o takové vyblbnutí. Je to hlavně abychom byli v kontaktu s hokejkou, bude to fungovat jako jakýsi teambuilding. Od ledna se vrátíme ke klasické zimní přípravě.

Kdy začne a jak bude vypadat?

Začneme hned druhého ledna, trénovat budeme třikrát nebo čtyřikrát týdně. Celkově chceme zpestřit zaběhnuté trendy, takže kromě hřiště bychom to chtěli provázat i s plaváním, kondičním aerobikem a samozřejmě i nějakými zápasy.

Už máte rámcově plán přátelských zápasů či turnajů?

To zatím ne, protože všechno se odvíjí zejména od počasí. Chtěl bych, abychom se alespoň dvakrát týdně dostali na hřiště, ale když je tuhá zima nebo hodně sněhu, je to nereálné. Záležet bude také na tom, jak budou moci instruktoři z disciplín, které chceme zapojit do přípravy a samozřejmě také soupeři. Plán zápasů tak budeme řešit vždy třeba na týden nebo dva dopředu.