Severočeši vstoupili do nadstavby A2 dvěma výhrami v Děčíně a v Ostravě. Teď je ale čeká náročný týden, během kterého sehrají tři zápasy v šesti dnech. Po Sokolech hrají ve středu ve Svitavách a v sobotu doma s Olomouckem. Trenér Jan Šotnar navíc bude postrádat několik opor. Martin David má podvrtnutý kotník a Ladislava Pecku s Tuckerem Haymondem nepustí na palubovku covid.

„Hradec měl před reprezentační pauzou velmi dobrou formu, kterou přetavil v medaili v Českém poháru. Tato skutečnost ukazuje na sílu týmu, který se opírá především o výkony rozehrávače Stamenkoviče. V tomto období se stejně jako my potýká s problémy ohledně covidu. V pondělí však budou chtít oba týmy uspět. Doufám, že navážeme na výborný vstup do nadstavbové části a budeme to náš tým, který se bude radovat z vítězství,“ řekl ústecký lodivod.

Východočechům se nakazila většina týmu a Sokoli tak nestihli v nadstavbě ani jeden zápas. Naposledy ale ukázali sílu v pohárovém Final 4, kde v souboji o bronz porazili Pardubice 92:90.