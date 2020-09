„Sluneta je papírově favoritem, ale my musíme ukázat, že na Folimance se nevyhrává. Pokud si pohlídáme doskok a budeme konzistentní v obraně, můžeme uspět a vyrovnat naši zápasovou bilanci,“ uvedl Jan Pospíšil, asistent trEnéra USK Praha.

„USK se letos, na rozdíl od minulé sezóny, rozhodl dát větší prostor svým odchovancům. Tým tak spoléhá především na zkušené duo „guardů“ Sehnal – Mareš a pod košem o nově příchozího Macuru. Pražané se již tradičně budou snažit prezentovat agresivní obranou, kterou budou chtít narušit naše útočné systémy,“ řekl před utkáním 4. kola ústecký trenér Antonín Pištěcký.

ÚSTÍ JEDE PRO VÝHRU

Sluneta jede do Prahy v plné síle. A s jakými záměry? „Naším úkolem bude navázat na zlepšující se výkony z posledních utkání. Do hlavního města míříme s pokorou, ale s jednoznačným cílem, a sice potvrdit roli favorita a přivézt si dva body,“ ujistil kouč Pištěcký.

Vysokoškoláci, kteří budou podruhé v řadě hájit pod Nuselským mostem domácí palubovku, jdou přesto do televizního šlágru povzbuzeni sobotní výhrou, kdy hladce odrazili nájezd Sokolů z Hradce Králové. V poločase měli luxusní náskok 17 bodů a nakonec vyhráli 84:68.

„Proti Hradci jsme se dostali do hry, která nám svědčí. V tom chceme pokračovat i proti Ústí. Chyb je tam stále ještě spoustu, ale to je úvod sezóny,“ uvedl Pospíšil.

„Neznám snad jediný tým, který by na Folimanku jezdil rád, je to hodně specifické prostředí a nehraje se tam dobře. To ale nemění nic na tom, že i přes kvalitu soupeře, jsme favoritem. Pokud navážeme na dobrou obranu z posledního zápasu, bude se nám dařit i v útoku a můžeme na Folimance uspět,“ uvedl před zápasem ústecký pivot Dalibor Fait, jenž si drží slibný průměr 16 bodů na utkání a je druhým nejlepším střelcem týmu, před Autreym s 14 body a za top ústeckým střelcem Svejcarem (18,3).

„Ústí má kvalitní tým. Udrželi pro letošní sezónu v podstatě stejnou sestavu jako loni. Nějaké hráčské změny zaznamenali, ale kvalita tam určitě zůstala. Bude to pro nás další výzva. Podařilo se nám doma porazit Hradec Králové, takže doufáme, že rozjedeme nějakou vítěznou sérii,“ dodal Michal Mareš, jedna z opor USK Praha.

DĚČÍN MÁ PAUZU

Nucenou pauzu si po úvodních dvou zápasech vybírají v Národní basketbalové lize děčínští Válečníci. Po prohrané premiéře v Prostějově (77:91) a po výhře v Hradci Králové (83:79) musel být kvůli koronavirové pandemii brněnských hráčů duel 3. kola odložen. Korona virus se pak nevyhnul ani BK Armex, proto Krajská hygienická stanice vydala nařízení, které poslalo všechny hráče A-týmu a realizační tým do desetidenní karantény. To znamená odložená utkání s Brnem, Nymburkem a Opavou.