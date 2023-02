"Jak jsem už dřív řekl, když už má naše série skončit, ať je to s týmem, který hrál dobře, a domácí dobře hráli," složil poklonu Východočechům. "Hráli s větší energií než my. Naši klíčoví hráči byli unaveni po derby, byla tam i nějaká drobná zranění, ale nechci se na to vymlouvat. Pardubice hrály lépe, my jsme začali hrát až ve druhém poločase a to už nestačilo."