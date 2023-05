Jedna finálová účast, dvě třetí místa. Český box se v konkurenci světových hvězd na prestižní ústecké Velké scéně neztratil. "Grand Prix měla kvalitu, jednoznačně. Nepřijela žádná ořezávátka. Skvělé bylo finále váhy do 71 kg, kdy Miloš Bartl podlehl po parádním boji úřadujícímu americkému světovému šampionu z Bělehradu," řekl šéf organizačního štábu jednoho z top evropských podniků Svatopluk Žáček.

Miloš Bartl (v modrém) byl jediný český reprezentant, který se dostal na ústecké Velké ceně do finále. Foto: Pavel Lebeda/sport-pics.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Potěšila ho i třetí místa Petra Nováka (63,5 kg) a Lenky Bernardové, stříbrné české reprezentantky z mistrovství Evropy. Do Ústí nad Labem přijeli olympijští vítězové, medailisté z MS i ME a další kontinentální mistři. Pro fanoušky boxu prostě lahůdka.

Prověrka nad nadcházející olympijskou kvalifikaci snesla nejpřísnější měřítka. "Byl to velký kolotoč, dva dny na dva ringy, osvědčil se nám kulturní dům, pořádání velké akce v centru města," uvedl Žáček k změně místa konání s tím, že tradiční hala Slunety by při současném play off basketbalové ligy byla stejně nedostupná.

Prvně se představili borci z USA a Argentiny. Zatímco americká a švýcarská výprava opustila sever Čech v pondělí ráno, až po poledni se balily týmy Argentiny a Koreji.

Už v pátek naopak turnaj předčasně opustily výpravy Francie, neboxovali ani Poláci a Brazilci. Organizátoři totiž čelili nátlaku od proruské Mezinárodní boxerské asociace (IBA). Vadil jí start Američanů, neboť iniciovali založení nové světové organizace World Boxing.

"To je politika. Pokud šéfové federací nařídí, že mají účast ukončit, musíme to respektovat a já to chápu. Omlouvali se nám, ale kvalitu Velké ceny to rozhodně nesnížilo," dodal Žáček, jenž naopak slyšel od aktérů slova chvály.