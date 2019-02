Šestnáct branek, bezmála tři stovky diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v sezóně, navíc vítězná tečka. Asi povedené derby, že?

Samozřejmě. Jsme rádi, že dnes přišlo tolik lidí, protože jsme konečně po delší době předváděli i dobrý florbal. Snad budou chodit i dál a nám se bude dařit podávat takové výkony i v play-off.

Ústí nastřílelo devět gólů Milanu Stránskému, který zde dříve působil, probíhalo před zápasem nějaké hecování?

Stráňu samozřejmě známe, dlouho zde působil, ale nic extra neproběhlo. Víme, že je to velký brankář, kterého střely hodně trefují, a je tedy zapotřebí střílet hodně dolů k tyčím. Jsme rádi, že to vyšlo.

Jak byste zhodnotil výkon Ústí?

Do zápasu jsme nevstoupili úplně nejlépe. V úvodních deseti minutách nám chyběl pohyb, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Ve druhé půlce první třetiny jsme ale všechny tyto vlastnosti zlepšili, čtyřmi góly jsme duel otočili a ve zbytku zápasu už jsme vývoj víceméně kontrolovali. Byli jsme hodně na míčku, soupeř sice občas těžil z brejků, ale podařilo se nám náskok udržet.

Spousta branek padla v přesilových hrách, byly podle vás klíčovým faktorem?

Stoprocentně. Vcelku dobře se nám dařilo bránit chomutovské početní výhody, v jedné jsme dokonce dali dva góly. Naopak my jsme využili tuším tři ze čtyř přesilovek, což je velice pozitivní, a svědčí to o tom, že to byl jeden z klíčů k úspěchu.

Zmínil jste dvě branky v jednom oslabení, to není příliš častý jev, že?

Pravda, moc se to nestává,. Byli jsme tam s Mikulášem Krbcem, který je silný ve hře jeden na jednoho, povedlo se nám na ně vytvořit při rozehrávce tlak a byly z toho dva góly.

Právě Mikuláš Krbec se postavil k oběma trestným střílením, které jste dnes jeli, věděl jste, co udělá?

Moc ne. On často s míčkem míchá, ale někdy vystřelí bekhendem, někdy forhendem, pokaždé je to něco jiného. Důležité je, že nájezd proměnil.

Jeden z nájezdů se jel po faulu na vás, kdy jste prošel skoro celé hřiště krásnou individuální akcí. Na půlce jste si obhodil dva obránce, klička brankáři do prázdné branky…

Měl jsem docela sebevědomí, protože jsem dal v zápase dva góly, takže jsem to zkusil a vyšlo to. Jsem rád, že z toho byl nájezd a gól, který byl důležitý.

Proč jste tedy ho nejel sám, když jste si ho vybojoval?

Mikuláš je na nájezdy naše jednička, často je proměňuje, takže jsem to nechal na něm.

JAKUB KOLSTRUNK:

ČÍSLO: 8

VĚK: 21

POST: ÚTOČNÍK

HŮL: LEVÁ

1. LIGA 2018/19

ZÁPASY: 24

GÓLY: 18

ASISTENCE: 25

VS. CHOMUTOV

GÓLY: 2

ASISTENCE: 2

SUPERLIGA 2018/19

ZÁPASY: 10

GÓLY: 4

ASISTENCE: 1