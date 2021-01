Reprezentační legenda Martin Dlouhý musel oželet i start kapitána týmu Dominika Ostráka, který je na reprezentačním srazu Slovenska. Proti čtrnáctinásobnému mistrovi republiky tak neměl mít jeho tým sebemenší šanci. Jenže Ústečtí ostříleného favorita zaskočili. V první půli je výrazně podržel brankář Klečka, který inkasoval až v poslední minutě, po změně stran Rapid otočil na 2:1.

Brazilský trenér Felipe Conde poslal okamžitě do hry nejtěžší kalibry, vysvléct se museli i další reprezentanti Slováček s Koudelkou, kteří nebyli úplně fit. Bohužel jejich přítomnost se projevila téměř okamžitě. Východočeši brzy srovnali, jenže hosté se po skvělém signálu z autu znovu ujali vedení, a to pouhých pět minut před koncem.

Chrudim okamžitě sáhla k risku bez brankáře, necelé dvě minuty před koncem však Ústí, v jehož sestavě opět nechyběli ani šestnáctiletí junioři Jiří a Jaroslav Zápotočtí, stále odolávalo. Jenže minutu a půl před koncem srovnal Everton, a jelikož doposud neporaženému týmu, který se přetahuje o čelo tabulky, nestačil ani bod, čtyři sekundy před koncem v pokračující powerplay rozhodl o zisku všech bodů pro domácí další Brazilec Felipe.

Přesto se prozatím poslední tým tabulky, za svůj výkon proti lídrovi rozhodně stydět nemusí. "Hodnotí se to strašně těžko, protože teď převládá zklamání, bylo to strašně blízko," řekl hrající místopředseda klubu Matěj Čapek. "S odstupem času to ale určitě budeme brát pozitivně. V první půli nás podržel golman, měli jsme i štěstí. V obraně jsme konečně odvedli dobrou práci, dodržovali jsme, co po nás chtěl trenér. V závěru zkrátka rozhodla zkušenost domácího mužstva," dodal.

Už v neděli se hraje od 20 hodin odveta v Ústí nad Labem, a první duel dal najevo, že letošního osmifinalistu v Lize mistrů rozhodně nečeká nic lehkého.

Futsal, 1.FUTSAL liga, 7. kolo - dohrávka:

Era-Pack Chrudim - Rapid Ústí nad Labem 4:3 (1:0)

Branky a nahrávky: 20. Everton (Felipe), 31. Drozd D. (Drozd P.), 39. Everton (Drozd D.), 40. Felipe – 24. Jelínek, 24. Výborný, 35. Felipe (vla.)

Rozhodčí: Kresta, Černý. ŽK: 11. Drozd D. – 31. Jelínek. Hráno bez diváků.

FK Chrudim: Litviněnko (Javorski) – Kubát, Everton, Drozd P., Drozd D. – Mareš, Felipe, Max (C), Mužík – Koudelka, Balog, Slováček

FC Rapid Ústí nad Labem: Klečka (Votava) – Hajaš, Zápotocký Jiří, Zápotocký Jaroslav, Koc, Rozboud, Zajíček, Gajdoš (C), Jelínek, Výborný, Čapek, Macháček