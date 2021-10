Ten zápas v Ústí vám vyšel asi nad očekávání, co?

U nás je to vždycky trošku složitější, když jedeme ven, protože je nás málo. Ale i tak jezdíme vždycky vyhrát. Povedlo se, tak máme radost, protože v Pardubicích jsme zápas před tím dostali devítku.

Na první pohled se zdálo, že Ústí bylo trošku bezzubé, zase až tolik práce jste neměl.

Už jsem trošku starší, tak jsem unavenej, přišlo mi, že tý práce dost bylo. (smích) Ale Ústí chyběl Souky. Hlavně v první třetině ale mělo při přesilovkách velké šance. Pak jsme trošku začali odcházet fyzicky, ale vyšlo to.

S Lukášem Soukupem by byl výsledek jiný?

Já se s ním znám dlouho, dal by mi tři kousky. Fakt jim chybí, vyloženýho střelce tam neměli. Ty mladý kluci hráli hezky, to je zase musím pochválit. Příště třeba vyhrajou.

A co vy? Budete dál vyhrávat? V tabulce jste druzí, to je pěkné, ne?

Já věřím, že když se budeme scházet, když to dome bude na tři pětky, tak… (tak je to pak šílený válec - prohodil jeden z Gerlichových spoluhráčů).

Takže zůstanete nahoře?

Věříme si na semifinále. Jinak bych tu nebyl.

Domácí zápasy hrajete na starém zimáku, je to tam kryté. Jaký je pak rozdíl, když vyjedete ven, kde jsou hřiště bez střechy?

Já si říkal, že to rozdíl není, ale musím teď říct, že je. A velký. Třeba teď v Ústí - když svítí sluníčko, tak se odráží od toho stříbrného povrchu. U nás je to tak, že je tam světlo pořád stejný. Může klidně pršet, sněžit. V tom máme doma výhodu. Navíc to naše hřiště je malý, žádný letiště. Vyhovuje nám to, nejsme žádný běžci.

Jaký máte tým?

Řekl bych, že zkušený. Jsou tam silový útočníci, výborná obrana. Umíme hrát v rohu a… máme dobrou přesilovku!

Vy patříte k těm zkušeným, že?

Jo, já už chytám snad 25 let. Byl jsem skoro 18 sezon v pražským Kertu, pak jsem se odstěhoval do Rakovníka, kde jsme udělali během dvou let extraligu. Ještě jsem byl krátce v Kovu, nedávno mě zlákali do Mostu.

Ještě po těch letech prožíváte hokejbal?

Já mám doma tři děti, tak už ne. Užívám si každou chvíli.

Tři děti? To vás manželka ještě pouští hrát?

To už je mimo záznam? (smích) Teď chce čtvrtý! Ne, mám zlatou manželku, vážně!

A co děláte za práci?

Jsem teď v jedný český firmě na data manažerem. Starám se o klienty, máme datovou platformu pro různé zdroje, pracujeme třeba pro Seznam, Kofolu. Data? To je fajn práce, je o ni určitě zájem. Jo, data jdou nahoru. Po 11 letech je to pro mě změna, před tím jsem byl v mezinárodní firmě, kterou jsme z šesti lidí vybudovali na osmdesát. Ale covid ji pohřbil. Já jsem šest let už na home office, tak pro mě je to pohoda.