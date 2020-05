Ježek soky drtil, porazil všech pět. Play off urval také Pecka

Vítězem českého finále a do play off postupujícím z prvního místa se v soutěži Kooperativa Národní basketbalové ligy 1 on 1 Challenge stal 30letý děčínský křídelník Šimon Ježek. Do play off prošel také ústecký zástupce Ladislav Pecka. Naopak Dalibor Fait v soutěži končí.

SLUNETA Ústí - Nymburk, KNBL 2019/2020. Ladislav Pecka (vlevo) | Foto: Deník / Karel Pech