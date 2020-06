Basketbalové vakuum trvá už tři měsíce, sezóna skončila podstatně dříve. Co dělá v tomto čase generální manažer klubu?

Postupně obcházím všechny naše sponzory, už jsem byl téměř za všemi, někteří mě ještě čekají. Některá jednání nejsou kvůli koronaviru jednoduchá, jelikož jsou lidé, kteří nejsou schopní zatím říct ani jak to bude s jejich firmou, natož s podporou našeho klubu. Čas, kterého máme díky předčasnému konci sezóny trochu více, jsme využili také ke shánění hráčů a prodloužení smluv. V neposlední řadě pracujeme i na rozvoji mládeže, která nám stagnuje, nejsou v ní výsledky, které si představujeme.

Když mluvíte o sponzorech, myslíte, že se současná situace dotkne i basketbalu? Ať už co se týče cizinců, nebo finančních možností…

Tuto otázku slýchám dnes a denně, ale myslím, že na ní odpoví až čas. Jsou krátkodobé i dlouhodobé horizonty, ten dlouhodobý je pro nás větším strašákem, má třeba i návaznost na to, jak se zachová město. Zatím ale máme nadstandardní vztahy a já věřím, že to bude pokračovat. Někde se to asi promítnout musí, ale je na nás, jak moc.

Klub má i jiné než provozní náklady, proběhla další etapa rekonstrukce haly, začala se stavět nová tréninková hala. V jaké fázi se obě stavby nacházejí?

Co se týče Sportcentra Sluneta, poslední částí rekonstrukce bylo foyer pro diváky, to ještě není hotové. Řekl bych, že jsme na nějakých 70 procentech, nejsou třeba hotové stropy a podobně. U tréninkové haly, máme založenou stavbu, v nejbližších dnech se vylijí základy betonem a stavba začne růst i směrem vzhůru. Bude to montovaná hala, takže to půjde rychle. Zatím to sice opticky vypadá, že se nic moc neděje, ale to se brzy změní.

Takže vše probíhá podle plánu?

Měli jsme asi měsíc a půl zpoždění kvůli nějakým vnitřním záležitostem Slunety, ale projekt normálně pokračuje. Věříme, že termín dokončení (léto 2021, pozn. autora) stihneme. Možná se to lehce protáhne, ale maximálně v řádech týdnů či pár měsíců, určitě ne let. Do konce příštího roku zkrátka chceme mít hotovo.

Fanoušci mohli v minulé sezóně poprvé vyzkoušet také turnikety, jaká byla zpětná vazba?

V první řadě je třeba říct, že to je jakýsi balíček, vylepšený servis pro fanoušky. Dnešní doba je elektronická a je zcela běžný nákup vstupenek online. Odpadá tak čekání u pokladen, stačí přijít, pípnout si lístek a jít dál. Lidé si na to teprve postupně zvykají, ale je to něco navíc, co chceme fanouškům nabídnout. Samozřejmě to mohou využít i volejbalisté či florbalisté.

Vzhledem k tomu, že zůstala nedokončená, dá se uplynulá sezóna zhodnotit ze sportovního hlediska?

Nerad spekuluji, jsem člověk, který má rád, když za něj mluví až výsledky. Měli jsme opravdu dobře poskládaný a silný tým, ale nechci teoretizovat, jak to mohlo nebo nemohlo dopadnout. Základem pro mě bylo, že basketbal lidi opět bavil a táhl. Cílem samozřejmě byly nejvyšší příčky, měli jsme to dobře rozjeté, nicméně to, co se stalo, nepostihlo jen nás.

Řada hráčů zůstala pod smlouvou, prodloužili Šotnar a Fait, naopak skončil Lukáš Bažant…

U Lukáše Bažanta šlo o rozhodnutí mé i trenéra Pištěckého. Víme, že je to český kluk, vysoký hráč, má to z Děčína blízko, ale museli jsme brát v potaz, že jsme od něj čekali víc. Myslím, že i on sám to tak cítil, protože zhruba od prosince nepodával výkony, jaké měl. Pochopitelně tam byly dobré zápasy, ale nebylo to to, co jsme očekávali. Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou, ale takový je zkrátka profesionální život. Rozešli jsme se v dobrém. Michala Šotnara známe, víme, jaké má výkony, takže byla naše priorita ho udržet. To samozřejmě platí o celé ose týmu, kterou bychom chtěli měnit co nejméně.

Takže jednáte i se Spencerem Svejcarem a Ljubomirem Čamparou?

Ano, ta jednání jsou intenzivní, oba mají zájem pokračovat v Ústí.

A co náhrada za Bažanta?

Nebudu zastírat, že přijdou cizinci. Budeme mít čtyři zahraniční hráče na pozicích jedna, dva, tři a pět. Čeští hráči v tuto chvíli zkrátka nejsou. S některými jsme jednali, ale dali přednost jiným klubům. Nevidím v tom nic hrozného, pokud se nám podaří domluvit se Svejcarem a Čamparou, tak přijdou jen dva noví hráči.

V předminulé sezóně se kádr doplňoval hodně pozdě, pak došlo i k velkému počtu výměn. Loni jste se poučili, kdy byste chtěli mít kádr pohromadě letos?

Strašně to závisí na tom, kdy začne sezóna. Poslední zprávy ukazují, že by se tak mělo stát už 12. září, což je strašně brzy. Je ale pravdou, že loni to bylo daleko lepší a určitě už nechceme, aby bylo v kádru tolik změn, ač se to samozřejmě může stát. Základem v uplynulé sezóně ale bylo, že ti hráči spolu už hráli i předtím, což bychom chtěli i nyní a v ideálním případě chceme tým jen doplnit dvěma novými tvářemi.

Je tedy reálné, že cizinci dorazí už v srpnu?

To určitě ano, rozhodně nejde, aby přiletěli 1. září a za deset dnů měli hrát první mistrovské utkání.

Zmínil jste české hráče. Lukáš Feštr už má sice podepsáno v Olomoucku, ale dostal nabídku i od vás?

Ano, s Lukášem Feštrem jsme jednali, bohužel upřednostnil jiný klub. Mě osobně to velice mrzí, protože jméno Feštr je s ústeckým basketbalem spjaté, ale tak to ve sportu chodí.

Víte už, jakým systémem se bude letos hrát?

Zůstane to stejné, jako to bylo teď. Mohu říct, že Nymburk tlačil na to, aby se nadstavba dělila opět napůl, tedy na šest a šest týmů ve skupinách A1 a A2, ale to je podle mě totální nesmysl. Sedmý tým se pak třeba jen díky skóre nedostal do té lepší skupiny a neměl už prakticky o co hrát. Takhle se to týká více týmů a podle mého soudu to vyhovuje všem.

Start nového ročníku je ještě daleko, ale jaké budou cíle? Letos bylo relativně blízko k vytouženému semifinále…

Znovu opakuji, že to jak to letos mohlo dopadnout, jsou jen spekulace. Já vždy říkám, že kdo nemíří vysoko, tak vysoko nedostřelí, tudíž i v sezóně 2020/2021 budeme chtít uhrát před play-off nejhůř šesté místo, abychom mohli ve vyřazovací fázi potrápit kohokoliv, kdo sem přijede. Všeobecně se ví, že soupeřům se tu nehraje dobře, a já bych byl rád, kdyby to tak zůstalo. Věřím, že po sportu bude hlad a znovu nás požene zaplněná hala, třeba na derby s Děčínem se už moc těšíme.

Co Alpe Adria Cup?

Přihlášce se nebráníme, ale bude hodně záležet na tom, jak se k tomu postaví naši partneři. Zejména kraj nám v tomto ohledu hodně pomáhal.

Skončil Pavel Houška, znamená to, že se vrátíte k modelu s jedním silným podkošovým hráčem, jako tomu bylo před příchodem Čampary?

Nevidím v tom problém, protože se málokdy stalo, že by byli využíváni současně. Navíc tu máme další vysoké hráče, je tu Láďa Pecka, Dalibor Fait, o němž jsem pořád přesvědčen, že basketbal umí, jen ho brzdí zranění. Máme tu také talentované mládí, prostor dostane Karlovský… Celkově dostanou mladíci větší minutáž.

Mládí je základ, ve středu proběhla akce Odpoledne s Pandou pro nejmenší…

Ano, byl to v podstatě nábor. Myslím, že basketbal už má v Ústí nad Labem své místo, takže jsme chtěli rodičům i dětem ukázat, jak to u nás chodí a doufáme, že se k nám řada z nich připojí.

V srpnu se opět uskuteční i oblíbený Sluneta camp…

Je to jeden z vrcholů našeho klubu a jsme rádi, že se současná opatření uvolnila natolik, že ani letos nevynecháme.

Loni jste říkal, že do dvou let byste si v Ústí přál juniorskou extraligu. Na úvod rozhovoru jste ale zmínil, že mládež stagnuje a pracujete na rozvoji. Můžete být konkrétnější?

Máme tu silný ročník 2005, z nějž bychom chtěli udělat jakousi vlajkovou loď naší mládeže. Za tu dobu, co dělám práci manažera, si myslím, že nebyla větší šance si sportovní cestou uhrát postup do juniorské extraligy, takže právě v nadcházející sezóně je to jeden z našich hlavních cílů. To je jeden z důvodů, proč chceme k tomuto ročníku přivést trenéra na plný úvazek. Doufáme jen, že rodiče hráčů nedají přednost jiným klubům, protože dnes už je to u těchto věkových kategorií téměř stejné, jako u chlapů.

Povídejte…

Máme čtyři nebo pět opravdu výjimečných hráčů, kolem nichž krouží další zájemci. Věřím že oni i rodiče uslyší na podmínky, které jim nabízíme my, zůstanou a tu extraligu vybojujeme.

Nepředpokládám, že byste nabízeli mladíkům profesionální smlouvy, co se tedy dá těmto hráčům nabídnout?

Servis. Musím říct, že pokud vše dopadne jak má, tak se bavíme o servisu, který tu nikdy žádná mládežnická kategorie neměla. Už jsem zmiňoval kouče na plný úvazek, což by znamenalo tréninky ráno i odpoledne, dále zapojení maséra od áčka i k této kategorii, asistent trenéra a další nadstandardní služby. Uděláme všechno proto, aby tu ti hráči zůstali. Rozhodnutí by mělo padnout v řádu několika dnů a já věřím, že to dopadne dobře.

Je na to možná brzy, ale Pavel Houška hrál v 18 letech ligu. Bavíme se tedy teoreticky třeba o budoucích odchovancích pro áčko?

Proto se práce s mládeží dělá. Myslím, že je snem každého manažera sahat při stavbě A týmu do vlastních řad. Nechci jmenovat, protože by to vůči nim i ostatním hráčům nebylo fér, ale řekl bych, že tam jsou kluci, kteří by v budoucnu mohli hrát v Ústí za áčko nejvyšší soutěž.

Co se mládeže týče, trenér áčka Antonín Pištěcký se letos stal asistentem kouče u reprezentace do 20 let. Co vy na to jako manažer?

Je to jedině dobře. Kroky vpřed, ať už na hráčské či trenérské bázi, jsou pro klub vždy přínosem. Konfrontace s evropským či světovým basketbalem je rozhodně pozitivum.

Mohla by podle vás hrát reprezentace i v Ústí?

Dostat do Ústí nad Labem nějaké kvalifikační utkání české reprezentace je jeden z mých dalších cílů. Na basketbalové federaci už o našem zájmu vědí a zároveň si jsou vědomi, že veškeré akce v našem městě, třeba All Star Game, měly vždy úspěch a lidi to bavilo. Je to tedy jedno z mých přání a věřím, že se to v budoucnu podaří.

O jakém časovém horizontu se můžeme bavit?

Řekl bych dva až tři roky. Není to jednoduché, záleží na spoustě faktorů jako kvalifikační okna, hráči a další. Na druhou stranu Ústí je blízko letiště, zázemí tu také nemáme špatné, takže věřím, že i díky hladu po basketbalu, který v Ústí rozhodně je, nám ČBF vyjde vstříc.

Je opět nějaká novinka, na kterou se mohou fanoušci těšit už v této sezóně?

Vždycky chceme divákům nabídnout něco víc, takže ano, i letos se dočkají. All Star Game potolikáté v tak krátkém čase není reálné, navíc by se toho už divák přejedl, ale letos bychom chtěli pořádat Final 4 Českého poháru. Zatím není vypsaná kandidatura, ale chceme se o ni přihlásit.