Loňskou sezónu jste strávil v Chorvatsku, zaregistroval jste nějaké změny mezi Vánocemi v Evropě a USA?

Popravdě jsem loni na Vánoce cestoval domů za rodinou, takže to pro mě budou první svátky v Evropě.

A stihl jste už v předvánočním čase zaregistrovat něco, co v Americe není běžné?

Mám zkušenost především z Prahy, je zde spousta obchůdků a lidí, ale ta atmosféra je zde taková příjemnější, řekl bych více rodinná.

Když jsme u rodiny, budou to Vaše první Vánoce, které budete trávit bez ní, jak to vnímáte?

Nevadí mi to, protože dělám práci, kterou miluji, a toto je její součástí, takže jsem s tím počítal. Potkal jsem zde kamarády i přítelkyni a svátky strávím s nimi, takže sám nebudu.

Jak jste na tom s tradicemi? Jsou nějaké speciální, které dodržujete?

Myslím, že to je všude stejné, zpomalí se celoroční spěch, sejde se rodina a trávíme čas pohromadě. Na stole je plno jídla, různé druhy masa, brambory… Dvacátého pátého prosince ráno pak jdeme do kostela, protože jsme křesťané.

V Čechách patří mezi vánoční tradice pohádky. Znáte nějakou?

Neznám, ale mám v plánu se na nějaké podívat.

Budete na to mít čas? Přecijen 29. prosince hrajete na USK, nebudou tréninky?

Doufám, že budu, protože trenér nám ještě neoznámil tréninkový plán (smích). I přesto se ale nějaký čas určitě najde.

Zmiňoval jste různé pokrmy v USA. Máte zkušenosti s kaprem a bramborovým salátem?

To ne, ale budeme trávit svátky u přítelkyně a její rodiny, takže určitě ochutnám všechno, co udělají.