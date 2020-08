Nad jeho síly byla opět česká jednička Jan Kudlička a také druhý zástupce Dukly Praha Dan Bárta. Ten ale skočil rovněž 541 cm jako 22 letý ústecký rodák, o jeho stříbru tak rozhodl jen menší počet oprav na předchozích výškách. "Jsem rád, že nakonec odjíždím s nějakou medailí. Musel jsem hodně opravovat a soutěží jsem se spíše protrápil," těšil však Ščerbu i bronz.

Závod tyčkařů na letošním mistrovství ČR se řadil k velice kvalitním, souhlasíte?

Jednoznačně, letos to byl vynikající závod.

Během léta se vaše výkony pohybovaly kolem 530 cm. Jistě vás těší, že zrovna na republikový šampionát jste tuto hranici překonal o deset centimetrů, že?

Ano, mám z toho radost. I předtím jsem těch 530 centimetrů skákal s poměrně velkou rezervou, ale nedokázal jsem se s tím pak dál moc srovnat. Jsem rád, že se mi to povedlo zrovna na mistrovství ČR.

Nakonec jste skončil třetí vinou většího počtu oprav, na druhou stranu s novým osobním rekordem na dráze. Je to úspěch nebo to spíš zamrzí, že stříbro bylo takový kousek?

Popravdě jsem docela rád, že nakonec odjíždím s nějakou medailí. Mnohokrát jsem musel opravovat, takže jsem se tou soutěží spíš protrápil. Třeba Dan Bárta skočil snad všechno napoprvé, což je ideální scénář, který si přeje každý tyčkař. To se mi rozhodně nevedlo, takže jakoukoliv medaili nakonec beru jako úspěch.

Zbytek startovního pole jste nechali poměrně daleko za sebou (4. Holý skočil 521 cm), je opravdu ta trojice Kudlička, Bárta, Ščerba na špici o tolik kvalitnější?

To si nemyslím. David Holý se sice zastavil na 521 centimetrech, ale osobní rekord má tuším 535 cm, což není tak daleko za námi. Takové rozdíly tam nejsou.

Jaké jsou vaše další plány do zbytku sezóny?

Příští víkend mě čeká poslední ligové kolo za Ústí nad Labem, poté bude následovat mistrovství ČR do 22 let. Pokud to vyjde, na konci září bych měl nastoupit ještě v mezistátním utkání do 22 let.

A vaše ambice vzhledem k těmto podnikům?

Vrchol sezóny bylo teď mistrovství ČR, takže ligová soutěž bude asi trošku upozaděná, takový tréninkový závod. Nejspíš se nestihnu úplně vyladit. Co se týče těch zbylých dvou závodů, rád bych podal opět výkony na hranici svých možností.