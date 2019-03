Jaká byla uplynulá sezona z pohledu ústecké házené?

Z hlediska týmu a umístění to nebylo nic moc. Na druhou stranu jsme do sestavy zapracovaly mladé hráčky. Neměly jsme trenéra, a trénovaly jsme jen jednou týdně, což je málo. To se muselo zákonitě odrazit i na naší hře a výsledcích. Je to daň za to, kolik jsme tomu obětovaly času.

Od následující sezony už budete mít kouče. Může se Spartak odrazit ode dna?

Je to dobrá zpráva, že máme trenéra. Je jím Radek Hanusek, který bude mít v kompetenci, kdo bude na hřišti kolik hrát. Bude mít důležitý odstup od hry, to vidím jako veliké plus. Navíc se nám vrací dvojice Šidlíková s Tušlovou. Neříkám, že budeme hrát o první místo, ale mělo by to být lepší než letos.

Jak moc vás těší, že jste znovu dostala pomyslnou korunu pro nejlepší střelkyni?

Lhala bych, kdybych tvrdila, že mě to netěší, ale házená je týmový sport. Musela bych se stydět, kdybych nedala gól po akci, na kterou se nadřel celý tým. Vyměnila bych to za úspěch týmu, ale jsem ráda, že mohu na hřišti pomoct.

Musí to do sebe celé zapadat?

Není to ideální, když dává branky jedna hráčka, navíc to nejsou moje góly, někdo je musí připravit. Pomáhá mi možnost, že trénuji v Praze s prvoligovými Kobylisy, máme to třikrát týdně a to je znát jak na mojí fyzické kondici, tak na technice.

Z jaké pozice v soutěži nejčastěji skórujete?

Hlavně ze spojky a z větší dálky. Po zranění Martiny Křivanové jsem ale ve druhé polovině sezony chodila i na sedmimetrové hody.

V průběhu sezony vás přibrzdilo zranění. Jak jste na tom?

Měla jsem prasklý meniskus, před předposledním zápasem jsem musela na operaci. Zatím to bolí, ale doufám, že to bude brzy v pořádku a v srpnu nastoupím do přípravy.