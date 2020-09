Jen 16 dní. Start nové volejbalové sezony se kvapem blíží. Mezi extraligovou elitou nebude chybět ani SKV Ústí nad Labem. „Do nejvyšší soutěže vstoupíme prestižním zápasem proti Liberci. Rychle se to blíží a já jsem rád, že jsme dokázali tým složit,“ uvedl manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl.

Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem. | Foto: Deník/ Petr Šimr

Posledním střípkem do mozaiky je chilský reprezentant Vicente Parraguirre. Jste rád, že je konečně zpět?

Určitě, už to vypadalo s jeho návratem všelijak. Dostat sem někoho z Jižní Ameriky, to je opravdu velký problém. V úterý sem ho přivezl z letiště. Jeho příchod, to byla asi největší akce mé dosavadní manažerské kariéry.