Třetí zápas bez bodu. Ústečtí volejbalisté čtvrteční domácí dohrávku 1. kola extraligy nezvládli a předposledním Benátkám nad Jizerou podlehli 1:3 (-17, -15, 26, -20:25). Hosté se radovali, na osmý pokus, z letošní premiérové výhry v nejvyšší soutěži.

Dohrávky extraligy volejbalistů se nesly ve znamení výher hostujících celků, Benátky uspěly v Ústí nad Labem 3:1.

Ústečtí chtěli složit reparát po porážce s Příbramí, resp. hlavně po víkendovém domácím nezdaru proti Brnu, avšak nepovedlo se.

„Nechci toto utkání komentovat, nebylo by to teď po zápase korektní,” řekl Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

Zklamaní byli i samotní ústečtí hráči. „Náš dnešní výkon mě hrozně mrzí hlavně kvůli našim fanouškům. To, co jsme předvedli, prostě nepatří do extraligy. Potřebujeme se zlepšit ve všech činnostech. Přijde mi, že jsme mistři světa amoleta, ale v konečném součtu se na hřišti nic neděje a soupeři to prostě odevzdáme. Takhle by to nemělo v mladým týmu vypadat. Za mě nejhorší zápas téhle sezony a měli bychom se z toho rychle poučit,“ nešetřil kritikou kapitán poražených libero Jiří Kořínek.

Jeho protějšek Filip Křesťan, kapitán VK Benátky nad Jizerou, byl pochopitelně spokojenější. „Bylo to pro nás důležitý, protože prohráváme od začátku sezony 0:7. Nebyli jsme schopní najít rytmus, abychom vyhráli. Dneska jsme to v sobě našli a vyjma třetího setu, kde jsme nezvládli koncovku, jako v předešlých zápasech. Zápas jsme měli jinak pod kontrolou a těším se na další zápas, který bude v Beskydech,” uvedl.

Aleš Dittrich, hostující trenér, vítězství označil za velmi důležité a zasloužené.

Extraliga volejbalistů, dohrávka 1. kola:

SKV Ústí nad Labem – VK Benátky nad Jizerou 1:3 (17:25, 15:25, 28:26, 20:25)

Rozhodčí: Krtička, Dušek. Diváků: 310.

Ústí n. L.: Pliasetskyi, Fišer, Beer, Hulpach, Lank, Suhan, libera Kořínek, Martinák - Peterson, Hendrich, Volf.

Benátky n. J.: Hudák, Srb, Pokopec, Patočka, Křesťan, Šulista, libero Koranda - Matras, Dergunov.