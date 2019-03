Ústečtí florbalisté jsou v semifinále 1. ligy. Postup ale i další ambice svého celku hodnotil po čtvrtfinále trenér Marek Vojta.

Co podle vás rozhodlo celou sérii? Mohlo to být jedno vítězství z Chomutova?

To nám určitě pomohlo. V prvním utkání jsme se nedokázali přizpůsobit aktivní obraně Chomutova. Byl to takový organizovaný chaos, a to myslím v dobrém, neváhali klidně i ztrojovat naše hráče, na což jsme špatně reagovali. Ve druhém utkání už to bylo z našeho pohledu lepší a myslím, že to, spolu s individuální kvalitou, rozhodlo.

Zápasy v Ústí byly rozdílné, minimálně v počtu branek, souhlasíte?

Očekával jsem, že ve druhém utkání padne méně gólů. V tom třetím zápase měl soupeř výborný důraz před naší brankou, to jsme potřebovali zlepšit. Zároveň jsme tušili, že vymění do čtvrtého duelu brankáře, i to přispělo k menší porci branek.

I na vaší straně ale zejména ve čtvrtém zápase zářil brankář Netopilík…

Podržel nás v podstatě ve všech zápasech, i v tom prvním v Ústí, kde dostal sedm branek. Měl to hodně těžké, neustále měl před sebou clonícího hráče a Chomutov pálil ze všech pozic. Musel jsem trochu vybláznit kluky, aby se tomu tempu přizpůsobili a hráli stejně.

Je pro vás, i vzhledem ke spoustě zranění, odchodů a dalších překážek v letošní sezoně, semifinále úspěchem a splněním dílčího cíle, nebo chcete víc?

Já osobně mám v hlavě vyhrát co nejvíc zápasů, ačkoliv nám málokdo věří. V tom by mohla být naše síla. Musíme ale jít zápas od zápasu. Nicméně i přestože jsme v extrémně těžké situaci, chtěli bychom postoupit zpět do Superligy.

V semifinále máte Brno, jste se soupeřem spokojen?

Máme kvalitní tým a jsme schopní hrát s každým. Bude to hlavně o nás.

Vojtěch Semerád: „Bráchovi budu držet palce“



Vojtěch Semerád působí v dresu Florbal Chomutov, na rozdíl od jeho bratra Dana mu tak sezona o víkendu skončila. Žádnou hořkost z vyřazení ale necítí. „Proti Ústí jsem se samozřejmě nahecoval, ale teď mu budu přát. Pořád je to pro mě přirozenější než fandit třeba Brnu,“ pronesl ústecký rodák po skončení čtvrtfinálové série. „Určitě se přijdu podívat na zápasy a bráchovi budu držet palce,“ dodala chomutovská jedenadevadesátka, podle níž má Ústí šanci na návrat do Superligy.

„Myslím, že příležitost určitě mají díky systému, který tomu přeje,“ dumal. „Brno podle mě mohou vyřadit, ale budou muset zlepšit výkon. Nepřišlo mi, že proti nám úplně hráli, spíš čekali, co se stane. Šanci ale určitě mají,“ uzavřel pozitivně. Zda Ústí může pomýšlet alespoň na baráž, napoví už dva úvodní semifinálové duely, které odstartují na brněnské palubovce 16. a 17. března. Ve Sportcentru Sluneta se hraje o týden později, případný rozhodující duel v Brně je v plánu 27.3.