Co to pro vás znamená? Kromě radosti i motivaci do vašeho dalšího sportovního snažení?

Je to pro mě určitě i motivace. Je to něco neuvěřitelného. Moc si toho vážím. Postupně se mi plní sny. Doufám, že to budu moct zopakovat i příští rok.

Věděla jste, co na pódiu říkat? To překvapení na vás bylo znát.

Nebudu lhát, byla jsem trošku nervózní, ale myslím, že jsem to zvládla.

Překvapuje vás, že v anketě bodovali i zástupci netradičních sportů?

Myslím, že je to jen dobře. Každý sport má něco svého. Je perfektní, že se takhle může díky sportovci zviditelnit.

Který z těch méně tradičních sportů byste si zkusila? Potápění? Skotské hry?

Skotské hry ani potápění ne. Mám strach z hloubek. Ale třeba vzpírání ano, mám to jako doplňkový sport. Moc mě to baví.

Jaké máte výkony?

V bench pressu mám maximálku 70 kilo.

To je hezké, dáte nahoru víc, než sama vážíte!

Já mám 60 kilo, tak je to tak.

Fakt? Já myslel tak 50, nevypadáte na 60 kilo.

Ne, 60, to jsou svaly. (smích) Já jsem v kategorii do 57 kilo. Musím tedy do své váhy vždy hubnout.

Jak takové hubnutí vypadá? Slyšel jsem, že někteří judisti cestou na turnaje plivou, aby šli s váhou dolů.

Takový extrém nejsem, i když bývaly časy, kdy jsem hubla i 6 kilo. Čím jsem starší, tím jsem i moudřejší, tak si to umím hlídat. Pět dní do vážení mám tak 59, 60 kilo. Pak omezuji cukry, sladké. Před vážením začnu omezovat pití a začnu se omezovat.

To musí být opruz.

Je! Já milují jídlo, takže takové omezování je pro mě něčím strašným.

Jaké máte ráda?

Pořádný steak s trenérem.

Takže trenér vás v jídle nekrotí?

On mě naopak podporuje. (smích) Dělá v gastru, občas mě i provokuje, když mám pár dní do vážení. (smích) Máme tradici, že po závodech chodíme někam na dobré jídlo.

Je vám 21, už závodíte jen mezi ženami? A který výkon mezi ženami je pro vás zatím top?

Od ledna jsem oficiálně žena, jezdím jen ženské soutěže. Loni mám největší úspěch páté místo ze světového poháru. Ta soutěž je zařazená do olympijské kvalifikace.

Jak se na olympiádu jde dostat?

Musíme nasbírat na těchto soutěžích v konkurenci Evropanek co nejvíce bodů. Kvalifikace začíná dva a půl roku před olympiádou, já ale začala teprve minulý rok. V tom mám handicap. Ale účast na olympiádě reálná je. Musím ale přiznat, že nerada počítám, chci mít hlavu srovnanou a nezabývat se propočty.

Jaká je v České republice pro vás konkurence?

Na republice jsem prohrála jen jednou v životě. Přeperu všechny soupeřky.

To je úctyhodné! Judo děláte od osmi let, ale nejste teplická odchovankyně, že?

Začínala jsem v Ústí na Vyhlídce, poté můj strejda měl svůj vlastní klub, tak jsem k němu přešla. Časem mi řekl, že už se u něj nemůžu posouvat, že musím jít jinam. Šla jsem k panu Prokešovi do Teplic, kde jsem se začala hodně posouvat. Věřím, že toho máme ještě hodně před sebou.

A proč vlastně děláte zrovna judo?

Dělala to celá rodina. Děda, máma, táta, strejda. Nic jiného mi nezbývalo dělat. Jako malá jsem zkoušela tanec, ale zjistila jsem, že to není nic pro mě. (úsměv)



Jak často trénujete?

Trénuji desetkrát v týdnu, moc času na jiné věci mi proto nezbývá. Záleží také na tom, jestli mám před závody, nebo ne. Když je před závody, tak jdeme spíš do dynamiky, do techniky, když je delší období, tak se jde víc do síly.



Za přítele prý máte judistu!

Naštěstí! Neumím si moc představit, že bych měla někoho, kdo judo nedělá. Je to také reprezentant, radí mi.



Máte nějaké rituály, něco, čemu věříte?

To asi ne, ale když ráno vstanu, tak vím, jak to na závodech bude. Vždy jdu vyhrát, ale už poznám, kdy to půjde a vyhraji, a kdy to nepůjde, ale stejně vyhraji. Zkrátka jen nemám pocit, že jsem ve své formě.