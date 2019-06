„Hele, to je náš bus s logem,“ vykřikl kdosi z nadšeného průvodu, který směřoval Masarykovou ulicí z Bukova do centra města. Šlo o juniory hokejbalové Elby Ústí, kteří právě vyhráli republikové zlato. Dav mladíků s medailemi na krku rázem obsypal a zastavil vůz Dopravního podniku města Ústí nad Labem s logem Elby na zastávce Šaldova a fotograf zvěčnil netradiční momentku. I tak probíhaly oslavy extraligových mistrů.

To už bylo pár hodin po zápase, kterým Elba stvrdila neporazitelnost během play-off. Finálovou sérii s plzeňskými Mečouny opanovala 3:0 na zápasy, využila hned první domácí mečbol.

První třetina přitom byla stejně dramatická, jako duely v Plzni. Mečouni tlačili, jenže fantastický brankář Rechtorik držel stav 0:0. I Ústí ale mělo své šance, třikrát trefilo brankovou konstrukci. V prostředním dějství už se měnilo skóre, domácí dravci využili důrazu v předbrankovém prostoru a zasadili soupeři dva tvrdé direkty. Západočeši se ale oklepali, Elbě nestačil budíček v podobě rány do břevna a Plzeň tak následně zužitkovala svůj tlak kontaktním gólem.

Do závěrečné dvacetiminutovky ale vstoupili domácí svěřenci Jana Fedáka tlakem, Mečouni se dopustili faulu a přesilovku už po 13 vteřinách využil Stuchlý. V závěru zápasu pykala i Elba, Plzeň odvolala brankáře, ovšem ani výhoda dvou mužů v poli jí nestačila. Naopak přes celé hřiště přidal svůj druhý zásah Stuchlý a 27 vteřin před koncem definitivně odšpuntoval mistrovské oslavy týmu, který měl před sezonou potíže vůbec složit kádr.

Plzeňští se po závěrečném hvizdu ještě snažili vyprovokovat šarvátku, kterou sudí ocenili třemi menšími tresty na domácí straně a vyloučením na pět minut plus do konce utkání na straně Plzně, to už ale ústeckou radost nemohlo pokazit. Junioři tak zlomili prokletí dvou finálových neúspěchů z let 2014 a 2015 a po sedmi letech od titulu dorostenců získali pro Ústí hokejbalové zlato.

ÚSPĚŠNÉ ROKY ÚSTECKÉHO HOKEJBALU:



1991, 1992, 1993, 1996 - Severka Ústí nad Labem (A tým) mistři hokejbalové extraligy mužů

1994 - Ekostavby Ústí nad Labem (A tým) mistři hokejbalové extraligy mužů

1997 - Severka Ústí vicemistr hokejbalové extraligy mužů (ve finále 1:2 na zápasy s Plzní)

2000 - Severka Ústí vicemistr hokejbalové extraligy mužů (ve finále 1:2 na zápasy s Ml. Boleslaví)

2004, 2006 - Elba Ústí mistr hokejbalové extraligy mužů

2006 a 2007 - Elba Ústí vítěz základní části hokejbalové extraligy mužů

2011 - Elba Ústí vicemistr hokejbalové extraligy mužů (ve finále 0:3 na zápasy s Kladnem)

*do roku 1996 se hrála pouze základní část bez play-off, vítěz základní části byl tedy vítězem celé ligy

2012 - dorostenci Elba Ústí mistři hokejbalové extraligy dorostu

2014, 2015 - junioři Elba Ústí vicemistři hokejbalové extraligy juniorů

2019 - junioři Elba Ústí mistři hokejbalové extraligy juniorů