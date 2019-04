Košíkáři Ústí nad Labem budou dnes večer čelit nečekané hrozbě. Stav předkola play-off proti Kolínu je totiž vyrovnaný 1:1 na zápasy, oba celky tak mají nyní do čtvrtfinále stejně daleko. Přitom pro Slunetu měl být původně Kolín jen zahřívacím soupeřem pro očekávané první kolo proti Svitavám.

„Není k tomu moc co říkat, musíme to prostě ubojovat," pokrčil rameny trenér domácích Antonín Pištěcký, jehož celek se zatím proti desátému Kolínu nebývale trápí. V prvním zápase doma sice Sluneta vyhrála o osm bodů, oslnivý výkon to však nebyl. Na východě Čech se Pandy trápily a vysvobození jim přinesl až závěrečný klakson, jenž ukončil jejich soužení. Pištěckého celek nasekal v zápase 14 ztrát, proměnil pouhých osm trestných hodů ze čtrnácti a za dva body střílel s méně než 50% úspěšností.

„Musíme zagresivnit obranu po celém hřišti a zrychlit přechod do útočné fáze," odpověděl stroze Pištěcký, co zatím jeho družině chybí. „Já osobně se na úterní utkání moc těším. O utkání rozhodne to, jak si kdo nastaví hlavu,“ prohlásil ústecký pivot Pavel Houška.

Na utkání se připravují také v Kolíně. „Do druhého utkání jsme v neděli vložili výrazně více energie než v pátek, kdy byli kluci hodně unavení ze středečního zápasu. Někteří z nich netrénovali,protože byli dlouhodobě zranění. Myslím si, že jsme ten zápas předkola číslo dva zaslouženě vyhráli a uvidíme, které družstvo vyhraje a bude šťastnější,“ uvedl kolínský trenér Pavel Beneš.

Sluneta teď víc než kdy jindy potřebuje i podporu svých fanoušků, kteří by ji mohli probudit z letargie. Kolín totiž hraje jednoduše, účelně, s vědomím, že nemá co ztratit. Během sezóny přišel o Šafarčíka s Čížem, dvě klíčové opory, postup se tak ve východočeském klubu příliš neočekával. Nyní má ale parta kolem výtečného Waltona na dosah nečekané prodloužení sezóny, naopak ta ústecká může skončit nečekaně brzy.