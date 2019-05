Celkový triumf Dukly byl velkou senzací, družstvo totiž působilo mezi českou elitou prvním rokem.

„Loni jsme hrály první ligu, kde jsme vše vyhrály a staly jsme se tak nováčky v extralize. Cíle před začátkem sezony byly jasné – chtěly jsme se v extralize udržet. Po odehrání základní části se ale vše změnilo, jelikož jsme vyhrály 20 z 20 utkání. Přišly obrovské ambice a nadšení,“ popsala průběh vydařeným ročníkem Nicole Míková.

Míková vedla tým do finálových bitev jako kapitánka. Ve skupině Dukla poměřila síly se Šternberkem a Brnem, Severočešky dvakrát vyhrály.

„V semifinále jsme přehrály Olymp Praha 3:0, čímž jsme se dostaly do finále. V tom jsme znovu bojovaly proti Brnu. První set jsme prohrály 25:18, druhý set dokonce 25:11. Nebylo co řešit, řekly jsme si, že to můžeme otočit teď nebo nikdy. Vlítly jsme na hřiště a neuvěřitelně zápas obrátily, v tiebreaku zvítězily 15:11 a mohly se tak radovat z vysněného titulu,“ přiblížila urputný finálový boj Míková.

Odchovankyně Ústí si navíc z tohoto turnaje odvezla i jedno prestižní ocenění, stala se osobností turnaje.