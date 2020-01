Celý leden se nese ve znamení dvou zápasů týdně. Kromě našlapaného ligového programu hrála Sluneta také osmifinále Českého poháru v Chomutově. A protože uspěla, čeká ji v bitvě o Final 4 Opava. Podle načrtnutého pavouka se mnozí fanoušci těšili na derby Ústí – Děčín. Že Sluneta půjde nakonec na Kolín, který Válečníky vyřadil, si ještě v pátek myslel i trenér Ústí Antonín Pištěcký. „Podle rozpisu platil pavouk do osmifinále, od čtvrtfinále už se dvojice losují,“ opravil svou mylnou domněnku.

NEVYMLOUVAJÍ SE

Místo Kolína se bude tým z metropole na Labi chystat na Opavu, kvitovat může alespoň fakt, že bude hrát v domácím prostředí, kdežto Slezané musí vážit dlouhou cestu přes celou republiku.

Cestování se ale nevyhne ani Sluneta, hned o den později vyrazí do Vídně k prvnímu zápasu čtvrtfinále mezinárodního Alpe Adria Cupu. „Určitě se na to nebudeme vymlouvat. Chtěli jsme postoupit v mezinárodním i v domácím poháru. Že ty zápasy vyšly takhle musíme brát jako fakt,“ pravil jednoduše Pištěcký. „Koneckonců Opava to má stejné, postoupila v obou pohárech a navíc ještě jede k nám,“ odmítl hledat výmluvy.

Přijal i fakt, že místo schůdnějšího Kolína vyzve jeho družina druhý tým ligy, Opavu. „Pokud chceme postoupit do Final 4, musíme vyřadit nějakého silného konkurenta. Jestli chceme hrát o medaili, musíme Opavu porazit.“

HRÁT, HRÁT A HRÁT

Ústecký lodivod tak bude muset pořádně rozložit minutáž hráčů. Náročný program načne derby v Děčíně, o den později si tři hráči Slunety zahrají Utkání hvězd. Po jednodenním odpočinku přijde na řadu pohár, pak cesta do Vídně a následně domácí mač s kolosem z Nymburka. Další kolo čeká Ústí dlouhá cesta do Ostravy pak už se rozběhne nadstavba. Tu protne odvetné čtvrtfinále s Vídní a v případě, že Severočeši uspějí v poháru s Opavou, po dalších dvou zápasech v nadstavbě přijde pohárové Final 4 a dva další zápasy o medaile těsně před reprezentační přestávkou.

Ani ta by pak ale nemusela znamenat odpočinek, ve hře je totiž i historicky první účast v semifinále Alpe Adria Cupu v případě postupu přes celek z Rakouska. Díky jinak nabitému ligovému programu by se termíny nejspíš rozložily právě mezi 16. a 26. únor. Co se soupeře týče, destinací by byly buď slovenské Levice nebo přijatelnější varianta z Pardubic.

„Basketbal se hraje pro fanoušky a ti chtějí vidět zápasy. Na všem se dají najít pozitiva i negativa. Bereme to, jak to je,“ uzavřel náročný program Pištěcký, který tak bude muset pečlivě rozložit síly mezi své svěřence.

Náročný program SLUNETY:

15.1. Ústí – Kolín (KNBL)

18.1. Děčín – Ústí (KNBL)

(19.1. All Stars Game v Ústí)

21.1. Ústí – Opava (ČF pohár)

22.1. Vídeň – Ústí (ČF AAC)

25.1. Ústí – Nymburk (KNBL)

29.1. Ostrava – Ústí (KNBL)

1.2. 1. kolo nadstavby

5.2. Ústí – Vídeň (AAC)

8.2. 2. kolo nadstavby

11.2. 3. kolo nadstavby

14.-15.2. případné Final 4 Českého poháru

16.-26.2. repre pauza