Ústí n. L. - Nevíte, kam o víkendu vyrazit za sportem? Zkuste některý z našich tipů.

Po novém roce se opět roztáčí kolotoč různých sportovních akcí.

Opravdoví fanoušci a nedočkavci mohou navštívit v sobotu 5. ledna v 10.00 umělou trávu na Městském stadionu, kde čeká první trénink zimní přípravy fotbalisty Army.

V 17 hodin pak vyzvou v zápase 1. ligy hráči Florbal Ústí České Budějovice, hraje se ve Sportcentru na Slunetě. Na stejném místě si to o den později v rámci KNBL rozdají basketbalisté Slunety a Ostravy, start je naplánován na 18.00. Lákadlem je také další kolo 1. futsalové ligy juniorů, která se odehraje v krásnobřezenské sportovní hale. Začátek je v sobotu v 10.00, hraje se turnajovým systémem v kategoriích U17 a U19, výsledky se započítávají do celostátní tabulky. Do Ústí tentokrát zavítají mužstva Helasu Brno a Tanga Hodonín. První jmenovaný je ve starší kategorii lídrem celé soutěže, Rapid se s ním utká zhruba v 11.40.

Ústecké celky zamíří také k venkovním zápasům. V rámci dalšího kola hokejové Chance ligy nastoupí v regionálním derby a v přímém souboji o únik ze dna tabulky hokejisté Slovanu na ledě Kadaně. Zápas začne v sobotu v 17.00.