Ústí n. L. - Nevíte, kam vyrazit o víkendu za sportem? Co třeba na další derby?

Ústečtí florbalisté (v černém) dokázali otočit nepříznivý stav utkání a Petrovice porazili 10:5. Florbalisté Ústí ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Sportovní nabídka tohoto víkendu přináší další dvě derby. Za jedním musíte vycestovat, druhé se odehraje na Slunetě.

V sobotu v 17 hodin přivítají florbalisté Ústí v rámci 1. ligy mužů Chomutov, v souboji mezi pátým a čtvrtým celkem tabulky půjde o šlágr kola. Domácí budou soupeři vracet porážku 4:3 v prodloužení, navíc se budou chtít dotáhnout na svého soka, na nějž v bitvě o 4. příčku aktuálně ztrácejí dva body. Ve hře je i třetí místo, na němž o pouhý bod před Chomutovem zatím trůní Karlovy Vary. „Všichni hráči jsou natěšení, věříme, že to bude derby se vším všudy. Očekáváme pořádnou řežbu,“ láká fanoušky kapitán domácího celku David Stummer. „Za Chomutov hrají tři hráči, kteří byli ještě minulou sezonu u nás, takže se určitě budou chtít předvést. My ale musíme vyhrát, pokud si chceme splnit cíl a být po základní části do 3.místa. Věříme, že ke třem bodům nás požene parádní divácká kulisa,“ dodává.

Doma hrají také volejbalisté Chabařovic, kteří hostí v 11 a 15 hodin ve dvojzápase 2. ligy Prosek Praha. Vyrazit můžete také na kvalitně obsazený ženský fotbalový turnaj. Deset celků se představí v neděli v hale Ujep v rámci turnaje, pořádaného jediným dívčím klubem v Ústí, Arma women cup 2019. Mezi nimi se mimo domácích představí například i rezerva pražské Sparty či dva kluby z Německa.

HRAJÍ TAKÉ VENKU

Všechny zbylé celky hrají na hřištích soupeřů. Basketbalisté ústecké Slunety zamíří k odvetě čtvrtfinále Alpe Adria Cupu do chorvatského Škrljeva (sobota 19.00), venku hrají také mladíci USK Sluneta, které v rámci 2. ligy čeká dvojutkání v Rokycanech (so 18) Mariánských Lázních (ne 11). V sobotu hrají venku také volejbalisté Ústí (17 hodin v Příbrami), ve stejný den (11) hraje fotbalová Arma derby v přípravě na hřišti Varnsdorfu.

Béčko Slunety má v Severočeské lize v základní části už dohráno, BK Skřivánek čeká v oblastním přeboru, ve skupině o 4.- 6. místo, zápas v Roudnici (pátek 18.30). Venku hraje také futsalový Rapid (18.00 Mělník B), volejbalistky Chabařovic (neděle v Příbrami) a stolní tenistky SKP Sever, jež čekají duely v Praze Bohnicích a Hradci Králové. Ven vyjedou též stolní tenisté TTC Ústí nad Labem, kteří se v rámci 3. ligy utkají v sobotu v Litoměřicích a v neděli ve Štětí.