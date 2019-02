Sportovní nabídka tohoto víkendu je opravdu pestrá. Sportovat můžete buď aktivně, nebo vyrazte na některé ze zajímavých sportovních klání.

Fotbalisté Ústí před sebou mají poslední přípravný duel před začátkem jarní části FNL. V sobotu ve 12.00 vyzvou na domácím trávníku Dobrovice. „Určitě to nenazývám generálkou, mám ještě několik nevyřešených otazníku, na které se budu chtít zaměřit,“ prohlásil před zápasem trenér Army Aleš Křeček. Ten hodnotil přípravu jako povedenou, mrzelo ho jen z klimatických důvodů zrušené soustředění.

Doma hrají také hokejisté, kteří se budou loučit s letošní nepovedenou sezónou. Zápas s Havířovem (sobota 16.00) bude jejich posledním v letošním ročníku a žlutomodří se rozhodně nechtějí se svými fanoušky loučit porážkou. Po zimní pauze začne také hokejbalová extraliga, futsalové derby se hraje už v pátek večer na Slunetě.

Na té budou o co nejlepší pozici pro play-off bojovat také florbalisté (sobota 18.00), kteří přivítají Náchod. V soutěžích s děravým míčkem je pravidlem, že lépe postavené týmy si mohou své soupeře pro čtvrtfinále zvolit sami. O tuto šanci ještě bojují jak Ústí, tak Chomutov. Oba celky bojují o třetí příčku, která je poslední s právem volby. Chomutov na ni ztrácí bod, Ústí tři. První jmenovaný hostí osmé České Budějovice, stále bojující o sedmou příčku, celek z krajské metropole přivítá předposlední Náchod, jenž hraje o holé přežití. Oba týmy ale potřebují zaváhání Karlových Varů, které hrají na palubovce desátých Petrovic. „Zatím jsme se o tom, koho bychom si vybrali, nebavili. Myslím, že skončíme pátí a půjdeme na Vary, protože nás si nikdo vybírat nebude,“ dumal kapitán Ústí David Stummer. „Já osobně bych se nebránil ani derby s Chomutovem,“ dodal.

SPORTUJTE I AKTIVNĚ

Sportovat se ale dá i aktivně. Jednou z mnoha nabídek je veřejné bruslení na kolečkových bruslích, které probíhá v sobotu od 16.00 do 17.30 v hale Setuzy. Vstupné je 50 Kč a k dispozici jsou i proškolení instruktoři, u nichž si lze zaplatit lekci. "Za poplatek si lze i zapůjčit vybavení včetně bruslí," informoval hlavní organizátor Tomáš Vršínský.

KAM ZA SPORTEM:

FOTBAL:

FK Ústí – Dobrovice (so 12.00, tráva )

HOKEJ:

Slovan Ústí – Havířov (so 16.00)

FUTSAL:

Rapid Ústí – Baník Chomutov (pá 20.00 Sluneta)

HOKEJBAL:

Elba Ústí – KOVO Praha (so 11.00)

Elba Ústí – Karviná (ne 11.00)

BASKETBAL:

Sluneta USK Ústí – Benešov (so 17.00. hala kolejí UJEP)

Sluneta USK – Kbely (ne 13.30, koleje UJEP)

FLORBAL:

Florbal Ústí – Náchod (so 18.00 Sluneta)

HÁZENÁ ŽENY:

Spartak Ústí – Pardubice (so 16.00, hala KB)

HÁZENÁ MUŽI:

Chemička Ústí – Lovosice B (so 18.00, hala KB)

VOLEJBAL:

SKV Ústí – Kladno (TV, po 17.10)

Chabařovice – Domažlice (so 10.00 a 13.00)

STOLNÍ TENIS:

TTC Ústí n. L. – AŠ Mladá Boleslav (so 15.00, Corso Krásné Březno)

TTC Ústí n. L. – Brandýs n. L. (ne 10.00 Corso)

STOLNÍ TENIS ŽENY:

SKP Sever Ústí n. L. – Sokol Nusle B (so 10.00)

SKP Sever Ústí n. L. – Sokol Nusle A (so 15.00, oboje nová tělocvična v Neštěmicích)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

Volejbal ženy – 2. liga: Plzeň – Chabařovice (so)

Basketbal, Severočeská liga, play-off: Baník Most – Sluneta Ústí B (pátek 19.45)

SPORT AKTIVNĚ:

Veřejné inline bruslení (so 16.00, hala Setuza)