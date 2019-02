Ačkoliv o tomto víkendu hraje většina týmů z nejvyšších soutěží venku, i tak se dá podniknout řada zajímavých sportovních akcí. Pomineme-li, že v domácím prostředí hrají z vyšších soutěží pouze futsalisté Rapidu a hokejbalové celky ve 2. lize, dá se naplánovat spousta zajímavých zážitků.

V sobotu odstartuje čtvrtfinálová série play-off 1. florbalové ligy mužů, v níž vyzvou Ústečtí v derby Chomutov. Ten není tak daleko, vytvořit skvělou atmosféru tak můžete jet i vy.

„Je to play-off, už to je samo o sobě dost vyhecované. Myslím, že derby tomu přispěje ještě víc, už v posledním zápase jsme si nic nedarovali,“ těší se kapitán Ústí David Stummer. V Chomutově nastupují hned tři hráči, kteří hrávali za Ústí (Stibor, V. Semerád a Šafařovský), na hřišti to tak hodně jiskří. „Bude těžké to krotit, ale disciplína a početní výhody budou jedním z rozhodujících prvků. Dalšími bude určitě i podpora diváků, kterých, doufám v obou táborech, dorazí hodně a také to bude hodně o hlavě,“ vypočítal Stummer.

„Určitě se nevidíme jako outsider, z Chomutova chceme minimálně jednu výhru, nereálné ale nejsou ani dvě,“ uzavřel. V sobotu se hraje v 15.30, v neděli od 19.00.

ŠLÁGR NA SLUNETĚ

Šlágr 19. kola 2. ligy futsalistů se odehraje v neděli ve Sportcentru Sluneta. Od 20.00 zde ústecký Rapid, který je momentálně na čtvrté pozici, vyzve druhé Kladno. V prvním vzájemném zápase padlo deset branek, Středočeši vyhráli 6:4, a tak mají Ústečtí, vedení legendou Martinem Dlouhým, svému sokovi co vracet.

SPORTUJTE AKTIVNĚ

Už 26. ročník populární sjezdařské akce Telnický rohlík se uskuteční v sobotu od 10 ve skiareálu Zadní Telnice. Akce je součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Před rokem se do branek našeho závodu vydalo asi 150 závodníků a podobnou účast očekáváme i letos. Přibližně třicet procent lyžařů přitom tvoří děti, z čehož máme pochopitelně radost. Sněhu máme dostatek a předpověď počasí je příznivá, pro lyžování by tedy v sobotu měly být ideální podmínky,“ uvádí předseda Ski Klubu Telnice Milan Špatenka.

Většina ústeckých celků pak hraje na hřištích soupeřů, kompletní nabídku najdete přehledně v tabulce.

KAM ZA SPORTEM:

FUTSAL:

Rapid Ústí – Kladno (ne 20.00 Sluneta)

HOKEJBAL:

Dukla Ústí – Panthers Kadaň (so 14.30 Rondel)

Ještěři Ústí – Jirkov (ne 14.00 Rondel)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

ATLETIKA: halové ME (Ščerba) (pá-ne, Glasgow)

FOTBAL: Třinec – FK Ústí (so 10.15)

FLORBAL 1.LIGA PLAY-OFF, ČTVRTFINÁLE:

Chomutov – Ústí (so 15.30, ne 19.00)

VOLEJBAL: Č. Budějovice – SKV Ústí (so 16.00)

HOKEJBAL EXTRALIGA:

Kert Park Praha – Elba Ústí (so 16.00)

Rakovník – Elba Ústí (ne 14.00)

HÁZENÁ: Libčice – Chemička Ústí (ne 17.00)

HÁZENÁ ŽENY: Kynžvart– Spartak Ústí (so 16.00)



SPORT AKTIVNĚ:

Telnický rohlík (so 10.00 Telnice)