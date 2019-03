Sportovní nabídka v krajské metropoli je vcelku pestrá. Chyběl vám fotbal? Chcete na nejvyšší soutěž v hokejbale? Nebo vás naopak lákají halové sporty? V tom případě zkuste čtvrtfinále play-off a derby Ústí-Chomutov.

KAM ZA SPORTEM:

FLORBAL:

Florbal Ústí – Chomutov (sobota 20.00)

Florbal Ústí – Chomutov (neděle 17.00)

FOTBAL:

FK Ústí – Vlašim (pátek 18.00)

HOKEJBAL:

Elba DDM Ústí – Pardubice (sobota 11.00)

HÁZENÁ:

Chemička Ústí – Liberec (sobota 17.00, KB)

VOLEJBAL:

SKV Ústí – Odolena Voda (sobota 17.00)

VOLEJBAL ŽENY:

Chabařovice – Střešovice (sobota 10.00 a 14.00, Chabařovice)

STOLNÍ TENIS ŽENY:

1. liga: SKP Sever – El Niňo Praha (so 10.00)

SKP Sever – Stodůlky (so 15.00, oboje tělocvična Neštěmice)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

HOKEJBAL:

Letohrad – Elba DDM Ústí (neděle 11.00)

BASKETBAL:

Opava – SLUNETA Ústí (sobota 18.00)

Klatovy – USK Sluneta (sobota 18.00)

Domažlice – USK Sluneta (neděle 10.00)

Děčín Křešice – Skřivánek (pátek 20.00)

VOLEJBAL:

USK Slavia Plzeň – Chabařovice (so 10 a 14)

STOLNÍ TENIS:

Chodov – TTC Ústí (sobota 16.00)

Most – TTC Ústí (neděle 10.00)