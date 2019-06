Hned dva ústecké celky se budou prát v krajských soutěžích o záchranu v I. A respektive I. B třídě. Naopak junioři Elby přivítají ve finále hokejbalové extraligy Plzeň a mohou slavit titul. Ten se bude udělovat i v I. OHBL, která má na programu rozhodující pátý duel finálové série.

Sportovat lze i aktivně. Na Střížovickém vrchu na Klíši se v neděli od 9.30 uskuteční další závod Ústeckého krosového poháru. Tentokrát se běží Střížovická míle, závod, který má 2,11 kilometrů. „Sraz je zhruba 250 metrů severně od Střížovického rybníka. Startovné na místě činí 50 korun,“ upřesnil organizátor Vladimír Růžička. V 10.30 odstartují dva běhy, kategorie mužů do 44 let, nad 45 let a ženy. Více na www.uskprovod.cz.

KAM O VÍKENDU ZA SPORTEM:

FOTBAL:

Krajský přebor: Brná – Jílové (sobota 17.00)

I. A třída: Střekov – Oldřichov, Mojžíř – Křešice, Chuderov – Roudnice (sobota 13.30)

I. B třída: Chlumec – Hostovice (sobota 10.00), Velké Březno – Trmice (neděle 17.00)

Okresní přebor: Chuderov B – Velké Březno B (sobota 10.15), Sebuzín – Povrly (sobota 15.00), Vaňov – Trmice B, Velké Chvojno – Mojžíř B, Chlumec B – Přestanov, Petrovice-Tisá – SKP Sever (sobota 17.00)

HOKEJBAL (vše na Stadionu mládeže, Bukov Rondel):

1. OHBL, FINÁLE:

5. zápas: Coma Ústí – Dragons Ústí (neděle 16.00)

JUNIORSKÁ EXTRALIGA, FINÁLE:

3. zápas: Elba Ústí – Mečouni Plzeň (sobota 15.00)

případný 4. zápas: Elba Ústí – M. Plzeň (neděle 11.00)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

FOTBAL:

I. A třída: Česká Kamenice – Neštěmice, Proboštov – Libouchec (sobota 13.30)

I. B třída: Jiříkov – Svádov-Olšinky, Meziboří – Chabařovice (neděle 17.00)



SPORTUJTE TAKÉ AKTIVNĚ:

Ústecký krosový pohár – Střížovická míle (neděle od 9.30, Střížovický vrch)