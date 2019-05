Prvoligoví atleti AC Ústí nad Labem načnou v sobotu novou sezónu druhé nejvyšší soutěže na závodech v Hradci Králové. Obhájce posledního titulu čekají následně 2. kolo v Novém Městě nad Metují (8.6.), 3. kolo v Kolíně (22.6.) a poslední čtvrté kolo v Mladé Boleslavi (24.8.).

Odstartují i semifinálové série 2. ligy hokejbalistů, části ČECHY-SEVER. V ústeckém derby se střetnou Berani a Dukla, další ústecký celek, Ještěři, vyzvou Nordics Most. Obě série se hrají na tři vítězná utkání.

Sportovat můžete i aktivně. V neděli v 10.30 odstartuje další díl Ústeckého krosového poháru, Běh do vrchu Střekov-Němčí. Prezence bude o hodinu dříve v místě startu (křižovatka ulic Ovčácká cesta a Ke Hradu), startovné 50 Kč. Více informací na webové adrese www.uskprovod.cz.

KAM ZA SPORTEM:

FOTBAL:

FNL: FK Ústí nad Labem – Jihlava (sobota 15.00)

Krajský přebor: Brná – Krupka (sobota 17.00)

I. A třída: Chuderov – Oldřichov (sobota 10.45), Mojžíř – Bohušovice n. O. (sobota 17.00), Libouchec – Křešice (sobota 17.00)

I. B třída: Chabařovice – Svádov-Olšinky (sobota 10.30), Chlumec – Šluknov (sobota 13.30)

Okresní přebor: Chuderov B – Povrly (sobota 13.30), Velké Chvojno – Vaňov, Chlumec B – Valtířov, Petrovice-Tisá – Trmice B, SKP Sever – Přestanov (UMT Kamenný Vrch) (sobota 17.00), Velké Březno B – Mojžíř B (neděle 17.00)

III. třída o 1. – 4. místo: Chabařovice B – Lokomotiva Děčín (sobota 14.00), Telnice – Malečov (Malečov) (sobota 16.00)

III. třída o 5. – 8. místo: Dubice – Brná B (sobota 17.00), Svádov-Olšinky B – Skorotice (neděle 15.00)

HOKEJBAL, 2. LIGA, SEMIFINÁLE:

1. zápasy: Ještěři Ústí – Nordics Most (sobota 14.00), Berani Ústí – Dukla Ústí (sobota 16.00)

2. zápasy: Berani Ústí – Dukla Ústí (neděle 13.00), Ještěři Ústí – Nordics Most (neděle 16.00)

HORSKÁ KOLA:

UL-LET 2019 (Letní kino a centrum, pátek 16.30-22.15 a sobota 10.30-17.30)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

FOTBAL:

I. A třída: Benešov – Střekov (sobota 17.00), Roudnice – Neštěmice (neděle 17.00)

I. B třída: Union Děčín – Hostovice, Jiříkov – Velké Březno Březiny – Trmice (sobota 13.30)

ATLETIKA:

1. kolo 1. ligy mužů AC Ústí nad Labem (sobota, Hradec Králové)

HÁZENÁ, 2. LIGA:

Dukla Praha B – Chemička Ústí (neděle 10.00)



SPORTUJTE TAKÉ AKTIVNĚ:

Ústecký krosový pohár, Běh do vrchu Střekov – Němčí (neděle 10.30, Střekov)