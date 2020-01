Hlavní sportovní nabídka víkendu se bude opět točit okolo Sportcentra Sluneta. Zde hrají v sobotu extraligoví volejbalisté i basketbalisté Slunety, kteří hostí kolos z Nymburka. Zavítat můžete i na fotbal do Neštěmic, mladí futsalisté Rapidu budou v Chomutově bojovat o účast ve Final 4 I. juniorské ligy.

Kam za sportem ilustrační | Foto: Sporty Ústí / Karel Dvořáček

KAM O VÍKENDU ZA SPORTEM:

BASKETBAL:

KNBL: SLUNETA Ústí – Nymburk (sobota 18.00)

Severočeská liga: Skřivánci Ústí – Děčín Křešice (pátek 18.30, SPŠ Spojů)

VOLEJBAL, EXTRALIGA:

SKV Ústí – Ostrava (sobota 15.00)

HOKEJ, I. LIGA:

Slovan Ústí – Třebíč (pondělí 18.00)

FUTSAL, DIVIZE A:

Boca Juniors Ústí – Mělník B (sobota 18.30, hala Krupka)

FOTBAL, PŘÍPRAVA, MEMORIÁL J. ZABLOUDILA:

Boletice - Velké Březno dorost (so 10.00), Velké Březno B - Valtířov (so 12.00), Neštěmice B - Prackovice (so 14.00), Vchynice - Neštěmice dorost (so 16.00) (UT Neštěmice)