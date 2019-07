Jak jste se dostal ke skikrosu?

K tomuto sportu mě přivedl táta, vzal mě na první závody na Tanvaldský Špičák. Skikros mě velmi zaujal, od té doby jsem mu věrný a neměnil bych.

Mohl byste tento sport přiblížit čtenářům?

Skikros je disciplína akrobatického lyžování. Jezdí se kvalifikace, kterou jede každý sám, poté se závodníci rozřadí do pavouka. Pak už se jezdí ve čtyřech jezdcích v jedné trati. První dva vždy postupují dál, a pak se postoupí do finále. Skikros se jezdí na uměle vytvořené trati, která obsahuje nejrůznější překážky, skoky a zatáčky.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Za největší úspěch považuji 9. místo na juniorském mistrovství světa na Novém Zélandu. Také jsem mistr České republiky v kategorii juniorů i mužů.

Začínal jste ve Ski klubu Telnice, jaké tam máte zázemí?

Ano, Telnice je klub, ve kterém jsem se učil lyžovat a jezdím tam pořád. Podmínky zde ale ideální bohužel nejsou. Za poslední zimy tu nebylo moc sněhu, takže za kvalitním tréninkem musíme vyrážet do zahraničí. Klub mě podporuje jak jen to jde, i když ne vždy je to snadné.

Jak se rodil vás republikový triumf v roce 2008?

Šlo jen o to, abych byl lépe připravený než kluci. To se mi podařilo, a pak mi také pomohly některé okolnosti. Trať byla skvěle připravená, měl jsem dobré lyže.

Nyní se připravujete na novou sezónu, nebo máte volno?

Momentálně mám volno, ale neznamená to, že netrénuji. Užívám si volnější tréninky a příjemný odpočinek.

Jak bude vypadat vaše sezóna 2019-2020?

Mám v plánu být na Evropských pohárech a na všech závodech Českého poháru. Pokud vše půjde dobře, rád bych zkusil i nějaký závod Světového poháru.

Býváte nervózní před závody?

Myslím si, že každý závodník bývá před závody nervózní. Nejvíce mi pomáhá být sám kousek od centra dění, snažím se myslet na něco jiného.

Máte nějaké rituály?

Jasně, že mám. Mé rituály začínají už den před závodem. Dokonale si připravím lyže a dám si nějakou dobrou večeři. Ráno se ještě před snídaní jdu na 15 minut projít, a pak už není příliš času na něco velkého.

Jak důležitá je pro vás podpora rodiny?

Podpora rodiny je pro mě to nejdůležitější, bez rodičů bych skikros vůbec nemohl jezdit. Za jejich podporu jsem obrovsky vděčný.

V rámci závodů cestujete po světě, kde se vám nevíce líbilo?

Z mého pohledu byl nejkrásnější zájezd na Nový Zéland, kde jsem byl tři týdny. Cestoval jsem po okolí a krajina je tam neuvěřitelná.

Co pro vás znamená červnové přijetí představiteli města na ústeckém magistrátu?

Nikdy jsem s podobnou schůzkou neměl zkušenosti, bylo to poprvé. Šlo o velmi příjemné setkání, které si budu dlouhou dobu pamatovat. Doufám, že se bude v budoucnu opakovat.