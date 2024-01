Postavit se svému oblíbenému zápasníkovi v postoji, alespoň na pár vteřin, než blýskne fotoaparát. Podat si s ním ruku nebo si od něj nechat podepsat knížku, kartičku či kus oblečení. To se splnilo zhruba necelým dvěma stovkám fanouškům Karlose Vémoly, kteří dorazili v pondělí večer do OC Forum v Ústí nad Labem na jeho autogramiádu a uvedení předpremiéry filmu Karlos.

Hodinu a půl dlouhý "dokument" mapuje jeho cestu od vyhazovače v londýnském baru, přes UFC až po tvorbu české MMA scény, kde svou pouť zakončí v létě v Odvetě století druhým zápasem proti Attila Véghovi.

Právě jméno jeho soupeře občas z anonymity davu hrdinně zakřičel některý z přihlížejících výrostků, Terminátor, jak se Vémolovi přezdívá, se však nenechal rozhodit. "Zda už trénuji? Já ano, zeptat byste se měli spíše Attily," rýpl si s úsměvem do protivníka, který je nyní hodně přes váhový limit. Odpověď našel i na moderátorovu otázku, zda věří ve svůj triumf. Příznivcům Végha poradil, ať na něj vsází co nejvíc, aby měli jeho přátelé, kteří věří jemu, co nejlepší kurz.

Rozhovor se točil i kolem jeho filmu, který údajně Vémola viděl až při první předpremiéře v Praze. "Žádná korektura ode mě neproběhla. Poslal jsem tam svou manželku, protože když je spokojená ona, jsme spokojení všichni," pobavil přítomné. A další perličku si schoval na úplný závěr. "Po pražském promítání jsem potkal Attillu, chvíli jsme se bavili a ptal jsem se ho, co na to říká. A on povídá 'Ty Karlos, já nevím. Ale viděl jsem tvýho kára,' " rozesmál dav s odkazem na jednu ze scén, která ve filmu opravdu nechybí.

Poté už následovalo focení a podpisy, kdy trpělivě vyhověl všem přítomným fanouškům, a následně přesun do kinosálu, kde krátkou řečí uvedl svůj dokument, který ho podle jeho slov ukazuje takového, jaký je. "Nebojte se dělat věci jinak, protože to ještě neznamená, že je děláte špatně. Já je ve svém životě dělám hodně jinak," pronesl například. "Na závěr budu rád, když nám zanecháte recenzi, jak se vám film líbil nebo nelíbil, ale bude fajn, pokud bude jiná, než jakou mi předal Attila," uzavřel svou ústeckou návštěvu s humorem.