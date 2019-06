Sportovnímu tanečnímu klubu Gebert skončila sezóna 2018-2019. Jejím vyvrcholením byl galavečer v Severočeském divadle opery a baletu. „Přišla moje rodina a kamarádi. Bylo hezké slyšet, že se jim večer líbil,“ usmívala se jedna Kateřina Wagner, jedna z tanečnic.

Skupina Family Dance, STK Gebert | Foto: redakce

Jak dlouho se věnujete tanci?

Tanci jsem se věnovala už jako dítě dvanáct let, přestala jsem kolem maturity. V minulém školním roce jsem do STK Gebert přihlásila naší dceru Elišku. V letošním školním roce tančila v dětské věkové skupině LATINO. Díky doprovázení dcery na tréninky jsem se seznámila s maminkou jedné z malých tanečnic. Ta mě přivedla do skupiny FAMILY DANCE, kde jsem nyní ukončila svou první taneční sezónu. Účastnili jsme se mnoha soutěžních klání, kde jsme získali medaile, mnoho společných zážitků a hlavně perfektní partu lidí.