„Pořád si myslím, že tým máme kvalitní, věřím, že jeden povedený zápas nepříjemnou situaci zlomí,“ řekl v rozhovoru pro Deník Jakub Salon, trenér SKV Ústí nad Labem. Ústecká parta naposledy nezvládla pondělní dohrávku, kdy podlehla před vlastním publikem v televizním duelu 1:3 pražským Lvům.

Kde vidíte příčiny útlumu?

Nedaří se nám držet standard a naše hra je jako na houpačce. Nevyrovnané výkony nás mrzí.

V létě jste musel přeskládat celý tým. Ukazuje se odchod nahrávačské opory Lubomíre Bartůňka právě do Lvů, jako problém zásadní?

Nahrávač důležitý je, ale nesváděl bych vše jen na něj. Máme i další rezervy, třeba smečaři si musejí poradit s míči nad sítí. Ač to trénujeme, tak nám to nefunguje a v zápase děláme doslova školácké chyby.

Přitom rozjezd nového ročníku vlil do žil příznivců optimismus, souhlasíte?

Právě. Mě zaráží, že jsme se do té situace dostali sami. V Liberci jsme první utkání nehráli špatně, později jsme udělali tři výhry, i 3:0 v Ostravě. A pak se něco zlomilo…

Kde?

Jen tak tak jsme v poháru porazili 3:2 Dobřichovice, pak jsme prohráli ve Zlíně.

Nepodepsala se na vás těžká série pěti zápasů v necelých dvou týdnech?

Je pravda, že zápasů bylo hodně, ale to by neměl být problém. Hokej se hraje taky obden a je fyzicky ještě náročnější.

Kde je tedy problém?

Moc nevím, co si tom myslet. Věřím, že když zabojujeme a budeme potit krev, tak se vše otočí. Není nás moc, kluci, kteří střídají normálně pracují a trénují jen dvakrát týdně. Na top extraligu to není, ale makají.

A teď proti Beskydům…

No to nebude vůbec jednoduché, nakoupili zkušené a dobré hráče, mají devět cizinců. Výsledkově se jim sice nedaří podle představ, ale ambice a sílu mají.

Co ústečtí cizinci?

Pořád si myslím, že kvalita v týmu je. Teď na sobě máme psychickou deku, ale hráči tu nejsou špatní. Liga je hodně vyrovnaná, připomíná mi to Francii.

Jaká její úroveň je?

Liga šla i díky cizincům hodně nahoru. Už před sezonou jsem klukům říkal, že každá sobota bude boj. A to platí.