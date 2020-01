Zápas 22. kola florbalové I. ligy mezi Ústím nad Labem a vedoucím celkem z Karlových Varů ovládli před návštěvou sezóny domácí hráči 7:6 v prodloužení. V duelu, jenž se hrál v rámci projektu Florbal do škol, tvořili většinu publika žáci ze základních škol v Ústí nad Labem. Nejen skvělou kulisu, ale i dvoubodový zisk proti lídrovi či vítěznou trefu zhodnotil autor tří bodů Dominik Beneš.

Dva body proti lídrovi se dají považovat za úspěch, souhlasíte?

Zápas jsme opravdu odmakali, takže si myslím, že jsme si to zasloužili. Věděli jsme, co soupeř hraje a popravdě nás ničím nezaskočil. Měli jsme dobrou obranu, škoda, že vepředu se nám nepodařilo proměnit více šancí. I tak si ale myslím, že šlo z naší strany o výborné utkání.

Několikrát jste vedli, soupeř vždy jen dotahoval. V čem byl hlavní problém, že se nepodařilo vedení ani jednou udržet?

Řekl bych, že ztráta koncentrace. Máme hodně mladý tým, musíme na tom zapracovat, protože příště by nás to mohlo stát daleko víc bodů.

S nezkušeností souvisí i zbytečná branka soupeře na 4:3 čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny?

To bych neřekl, tam to bylo prostě špatně odbráněné. Věděli jsme, že tam je jediný pravák, který může z této pozice dát gól a umožnili jsme mu to.

Soupeř během utkání hodně diskutoval s rozhodčími, hrál tvrdě, jak jste tuto skutečnost vnímali?

Říkali jsme si i v šatně, že se na to nesmíme soustředit. Oni jsou lídři tabulky, nejsou zvyklí moc prohrávat a podle mě je to dost rozhodilo.

Fauly hostů vedly k vašim přesilovkám. Ty vám ale poslední dobou moc nejdou, i v tomto měření sil jste využili jedinou, čím to?

Tuhle otázku si klademe i my. Asi je budeme muset víc natrénovat, poslední dobou jsme tomu nedali tolik prostoru..

Vy jste vstřelil i rozhodující branku, kdy soupeř v závěru prodloužení zariskoval při hře bez brankáře. Jak byste situaci popsal z vašeho pohledu?

Tam šlo spíš o skvělý blok Míry Fořta. Míček se odrazil ke mně a už bývalo jen trefit prázdnou branku.

Co říkáte na atmosféru a návštěvu sezóny?

Je to skvělé. Mít takovou podporu na každém zápase, tak se nám všem hraje ještě lépe, to je jasné.

Začátek zápasu byl už v 9.30, jak jste to vnímal vy osobně? Hrajete raději večer, nebo v tom nevidíte rozdíl?

Nějaké odlišnosti tam asi jsou. Hlavně při rozcvičce u toho rozběhání jde znát, že to je brzo. Během zápasu už jsem na sobě ale nic zvláštního necítil. Celkově se asi každému hraje večer lépe, ale že by mi to nějak extrémně vadilo se říct nedá.