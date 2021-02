„Kolem kluků sviští lasa, dostávají nabídky, jakým prostě nemůžeme konkurovat. Jak se říká: Každý úspěch musí být po zásluze potrestán,“ řekl v rozhovoru pro Deník Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem.

Zájem je pochopitelně o legionáře, avšak nejen o ně. Klíčový univerzál posledních let Filip Kramar má navíc dlouhodobé zdravotní potíže a už dříve oznámil, že i vzhledem k rodině bude tato sezona ve vrcholovém sportu pro něj poslední…

Jak těžké tedy pro vás bude v létě hráče opět podepsat?

Udělali si hodně dobré jméno a udržet je zde, to bude, kulantně řečeno, hodně složité. Agenti se už kolem točí. Hráči dostávají výrazně vyšší nabídky, s tím jsem smířený. Pokud tady nebude sponzor, dál budeme pro bohatší konkurenci jen farmička.

Co budete dělat?

Podobnou situaci nezažívám zdaleka prvně, už párkrát nám tady úspěšnou generaci rozebrali. Je to jeden ze dvou negativů této sezony a úspěchu. Opět budeme muset najít mladé a ekonomicky pro nás dostupné kluky, kteří se budou zlepšovat nebo se budeme muset trefit do cizinců, jako se to daří teď poslední dobou.

A druhá věc, co vás mrzí?

Když po letech bídy hrajeme slušný volejbal, je to kvůli covidu bez diváků… Je pravda, že narůstá internetová i televizní sledovanost, je to trend moderní doby a je pravda, že si fanoušci mohou naše zápasy v lize i poháru najít. Pochopitelně hlavně mladí se orientují v tomto prostředí skvěle a nějaká náhrada tady je. Pravda je ale i ta, že chybí kontakt hráč – divák, atmosféra a vyhecovanost, podpora v domácím prostředí. Věřím, že by u nás byla plná hala, a to by hráčům ještě více pomohlo.

Třeba ke čtvrtému místu, které vám o jeden zvládnutý zápas uniklo?

Ano, skončili jsme pátí, ale konečný výsledek může být oběma směry ovlivněn nadcházejícím play off. Když všechno prohrajeme, tak může být horší. Vstupní etapa do sezony se nám ale v každém případě povedla. To platí.

Ve čtvrtfinále ligy, které se oproti předkolu hraje na tři vítězná střetnutí, se poměříte se čtvrtými pražskými Lvi. Ti vás i po sporných verdiktech sudích v nedávném zápase porazili a v tabulce na poslední chvíli předskočili…

Máme jim co vracet. Vyřadit je, to by pro nás byla satisfakce. Hráči určitě budou mít o motivaci postaráno. Nějaký čas na přípravu ještě zbývá. Praha je ještě v evropském poháru, takže se dané oficiální termíny budou v řádech dnů posouvat a kumulovat.

Je to přijatelný soupeř?

Vybírat jsme si nemohli, ale je to nakonec asi nejhratelnější protivník z první čtyřky. Hratelnější než třeba Karlovy Vary nebo jiní kandidáti na titul Liberec a České Budějovice. Lvi mají ale rovněž velké ambice, cíle a plány.

Před březnovým startem vyřazovacích bojů vás čeká ještě Final 8 tuzemského poháru…

Vedle skvělé přípravy na vrchol nejvyšší soutěže můžeme dosáhnout na další úspěch. Dostat se do čtyřky, to by byla naše pěkná vizitka. Hodláme se pokusit o výstup z pokory a skromnosti, dostat se po čase na výsluní.

V sobotu vás čeká ve čtvrtfinále poháru Kladno…

Pro něj je Final 8 vrchol sezony, ale ani my pohár, jak jsem už jsem zmínil, neupozaďujeme. Může navíc sloužit i jako skvělá příprava na play off ligy.

Jak je na tom zdravotně Matěj Šmídl, posila z belgického Aalstu?

Post univerzála je u nás už prokletý – čtvrtý hráč, čtvrté zranění. Sehnali jsme nadějnou útočnou sílu, ale má výron kotníku a je v péči doktorů. Je to černý, prokletý post, asi ústecký syndrom. V sobotu to zkusí a uvidíme…

Co další marodi?

Kramar má potíže se zády, které ho ve formě limitují už delší dobu. Variantou je juniorský reprezentant Lank, který šanci dostane a mladý Kobolka, původně smečař. On zaskakuje a není to od něho špatný výkon.

Jak vypadá v těchto dnech příprava?

Teď máme vložený mikrocyklus. Dělá se fyzička, regenerace, pracuje na doléčení, trenér ladí herní a technické věci. Tréninky nejsou jako v plné sezoně. Poslední únorový víkend se pak dvakrát utkáme s Duklou Liberec, na kterou bychom mohli teoreticky narazit až ve finále.

Tedy nic extra na pohár?

Do Varů pojedeme až v sobotu, v den zápasu. Hrajeme až čtvrtý zápas v pořadí, až večer. Čekají nás přísná hygienická opatření, větší než obvykle, testování, bublina na hotelu. Nemá cenu tam jezdit na dva dny. Rozhodli jsme se s trenéry a hráči, že páteční i sobotní tréninku bude tady doma. A na místě jsme za dvě hodiny.

Mohou si fanoušci vsadit na váš postup do semifinále?

Šance jsou padesát na padesát, Kladno ale můžeme vyřadit. Bilanci máme 1:1 na zápasy a 4:4 na sety.