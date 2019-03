Severočeským rivalů se poslední týdny nedaří. Ústí počítá čtyři porážky v řadě, u Děčína se čekání na výhru táhne už jedenáct soutěžních zápasů. To je věc nevídaná. Válečníci věří, že právě v derby nastane zlom.

„Další derby v Ústí bude opět naší snahou zlomit nepříznivou sérii porážek. Věřím, že jsme schopni toho dosáhnout. Obzvlášť na venkovní palubovce je to výzva, se kterou se musí každý člen našeho týmu ztotožnit a nebát se jí,“ pravil děčínský kouč Pavel Budínský.

„Derby tradičně poutá mnoho pozornosti, zdobí ho neodmyslitelně bouřlivá atmosféra, která dokresluje divácky velmi atraktivní a jedinečnou kulisu. Je to ideální zápas pro ukončení naší neblahé série porážek,“ vzkázal do Ústí křídelník Děčína Šimon Ježek.

Ve větší pohodě půjdou do derby Ústečané, kteří ovládli všechny tři předchozí vzájemné zápasy. „Psychická výhoda by měla být na naší straně, dokázali jsme je porazit už třikrát, a to i na jejich hřišti. Více než o taktice to bude o maličkostech. Bude to velká podívaná,“ nechal se slyšet ústecký pivot Pavel Houška, jeden z pamětníků dvou výher v Děčíně, které od sebe dělí šestnáct let.

„Očekáváme utkání plné tvrdých soubojů na obou polovinách hřiště. Všichni víme, o co se hraje! Více než o taktice to bude o nasazení a o hlavách,“ doplnil trenér Pand Antonín Pištěcký.

Zlomí Děčín ústecké prokletí, nebo Pandy stvrdí letošní nadvládu nad severem? Čtvrté derby sezony, které načne druhou polovinu nadstavby, vypukne ve Sportcentru Sluneta v 18 hodin.