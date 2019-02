Děčín, Ústí n. L. - Basketbalový Děčín prožil za poslední dva zápasy velké zklamání. Svěřenci Pavla Budínského totiž během pěti zápasů ztratili doma obě derby proti Ústí nad Labem.

DERBY. Ústeckého Filipa Šmída marně nahání děčínský Lamb Autrey a Tomáš Pomikálek. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Poprvé se rozhodlo až v posledním prodloužení, v prvním kole nadstavby pak koš ústeckého Svejcara, který padl s poslední sirénou.Poprvé se rozhodlo až v posledním prodloužení, v prvním kole nadstavby pak koš ústeckého Svejcara, který padl s poslední sirénou.„V obou utkáních rozhodovaly maličkosti. Kdybychom v každém zápase dali o jeden koš navíc, tak by to bylo naopak. Obě porážky nás samozřejmě moc mrzí, musíme se z nich ponaučit,“ pokrčil rameny děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

To na straně soupeře byla neuvěřitelná euforie. „Krásné a důležité vítězství. Oba zápasy byly rozdílné, tentokráte rozhodovali úplně jiní hráči. Těm, co se se v sobotu nedařilo, to teď táhli,“ zamyslel se rozehrávač ústecké Slunety Michal Šotnar.

Válečníci se přitom vyhrabali z desetibodového manka, závěr ale vůbec nezvládli. Vést o jeden bod, čtyři vteřiny do konce, držet míč a házet dva trestné hody. Ani tohle Děčínu nestačilo na výhru. „Nedali jsme několik volných střel a šestky. S tím teď máme problém,“ přiznal Šiška, který se namotal do rozhodující situace. To on marně stíhal ústeckého Svejcara, který dal v poslední vteřině rozdílový koš. „Chyba už byla, když jsme při první šestce reklamovali Peckův přešlap. Zbytečně jsme se nechali rozptýlit, a narušili si tak zbytečně koncentraci. Byli jsme příliš vytažení a soupeř toho bohužel využil,“ podotkl.

„Děčín byl asi nervózní už v poločase, kdy jsme vedli. Oni museli vyhrát, oni byli pod tlakem. Když nás dotáhli, tak jsme se z toho lidově nepodělali. Předvedli jsme týmový basket,. Ale ta únava byla veliká, naštěstí zabrali hráči, kteří toho v sobotu tolik nenahráli,“ zdůraznil Šotnar. „Ve druhém zápase jsme byli na obranné polovině o něco lepší. Dobře jsme tlačili na míč a snažili se chodit do zisků. Bohužel se nám nedařilo bránit vhazování. K tomu se přidala špatná komunikace v některých situacích. Díky tomu nám Ústí dalo několik snadných košů,“ mávl Šiška rukou.

Našlapaná tabulka

Oba celky se tak po prvním kole nadstavby srovnaly na čtrnácti vítězstvích a devíti porážkách. „Kdyby nám někdo před víkendem řekl, že vyhrajeme jedno derby, brali bychom to všemi deseti. Je to samozřejmě super, ale nesmíme létat v oblacích. Čeká nás ještě třináct těžkých zápasů do konce základní části. Musíme je zvládnout, jelikož chceme mít tu nejlepší pozici před play-off,“ má jasno Šotnar.

„Tabulka je teď extrémně vyrovnaná a každý zápas bude boj. Věřím ale síle našeho týmu a našich fanoušků. Jsem si stoprocentně jistý, že uděláme vše, abychom měli po základní části tu nejlepší pozici pro vyřazovací boje,“ burcuje děčínský Šiška.

Válečníci se však musí brzy oklepat, už v sobotu 9. února je čeká pohárové Final Four. V Novém Jičíně je je od 17 hodin čeká semifinále proti Opavě. A Děčín nechce domů na sever odjet s prázdnou. „Bohužel nám ty dvě porážky na náladě moc nepřidaly. Ale musíme být pozitivně naladěni, v lednu jsme prohráli jen na palubovce Nymburka, kde jsme odehráli slušný zápas. Poslední dva zápasy pro nás byly velkou lekcí a ponaučily nás. Věřím, že díky tomu budeme v závěrečné fázi sezony silnější,“ dodal Šiška.