Ten ho získal loni v září při galavečeru ve Sportcentru Sluneta, kde jednoznačně na body smetl právě Bezvodu. „Teď je vyzyvatel on. Po posledním zápase se trochu vymlouval, že neměl dost času na přípravu, což je víceméně pravda,“ připustil Agateljan. Ten měl totiž původně boxovat s Matúšem Babiakem, který se týden před zápasem zranil. Bezvoda, jenž měl původně boxovat šestikolový duel, kývl na náhradní variantu, v níž ho ale čekalo deset kol, což je podstatně náročnější.

„Trochu si tu odvetu vyprosil, ale je to dobrý boxer a u nás v této váhové kategorii ani moc jiných dobrých soupeřů není, takže jsem na to kývl. Minule jsem ho jednoznačně porazil na body, ale teď chci ještě víc. Chci mu to dát pořádně sežrat, aby věděl, že na mě opravdu nemá,“ prohlásil sebevědomě arménský rodák. „Přesto, že je to můj kamarád, mu dokážu, kdo je králem této váhovky v České republice.“

V úvahu připadali ještě René Molík, který ale prohrál právě s Agateljanovým vyzyvatelem, další ve hře byl Vladimír Říha, jenž ale padl právě s Molíkem. „Poslední možností byl Anatoli Hunanyan, ale to je můj dobrý kamarád, se kterým jsme si řekli, že proti sobě boxovat nebudeme,“ uzavřel boxer původem z Araratu, jenž bude hájit jeden ze dvou rodinných titulů. Druhý má v superlehké váze jeho bratr Erik.