Jak tenká je hranice mezi obrovským úspěchem a komplikací v podobě předkola play-off ukazují ústeckým basketbalistům poslední týdny. Ještě nedávno se vyhřívali na třetí příčce tabulky, nyní to vypadá na nutnost vybojovat si účast v play-off v nechtěném předkole.

Ústí hostilo v klíčovém duelu Opavu, ovšem stejně jako s Děčínem jeden z nejdůležitějších zápasů nadstavby nezvládlo a prohrálo 78:84. Do zápasu přitom vstoupilo výborně, vedlo už 29:16 a úvodní čtvrtinu vyhrálo o deset bodů. "Začátek byl přesně takový, jaký jsme chtěli," popisoval trenér Pištěcký, jehož tým táhl desetibodový Houška. "Domácí vstoupili do zápasu s obrovskou energií a pod dirigentskou taktovkou Pavla Houšky se dostalo do třináctibodového náskoku. My byli všude pozdě a naše nasazení rozhodně nebylo v pořádku," potvrdil hostující kouč Petr Czudek.

Jenže Opava ve druhé čtvrtině přidala, srovnala skóre, a i přesto, že do šaten šla Sluneta s pětibodovým náskokem, nakonec jí to na výhru nestačilo. Slezané dovolili domácím po pauze pouhých třicet bodů, sami jich nastřádali 41 a zápas ovládli. "Od začátku druhé čtvrtiny se nám nedařilo v obraně. O poločase jsme si jasně řekli, že tady je klíč, protože těžko zopakujeme 48 bodů z první půle," pokračoval domácí lodivod v hodnocení. "Místo toho jsme ale třetí dějství prohráli 16:27, a když jsme se dokázali v poslední desetiminutovce dostat na dostřel, buď jsme nedali šoupák, nebo jsme udělali ve finální fázi chybné rozhodnutí," krčil bezmocně rameny.

Právě ve čtvrté čtvrtině mělo Ústí několik šancí zápas zvrátit, v nervózním závěru daly oba týmy jen čtrnáct bodů. Jak Czudkův tým, tak Pištěckého družinu srážely ztráty a nepřesnosti, a tak pokaždé, když Ústí dokázalo eliminovat opavský útok, nevyužilo příležitosti umazat kousek ze své ztráty.

"Druhý poločas hodně připomínal play-off, bylo tam spousta kontaktů, osobních soubojů, jsem rád, že jsme se s tím vyrovnali," pochvaloval si Czudek. "Přidali jsme i útočný doskok, který nás dříve zdobil, díky čemuž jsme se dostávali do dalších šancí. Čtvrtá čtvrtina byla přetahovaná a já jsem rád, že jsme to zvládli a takto důležitou výhru urvali pro sebe."

"Utkání nás stály tři věci," vypočítal Pištěcký. "Zaprvé obrana jeden na jednoho. Jsme schopní ubránit celý set Opavy, jelikož ho máme načtený, následně se ale necháme obejít jeden na jednoho, jdeme do obrané rotace, Opava vyhodí míč a má otevřenou střelu," načal výčet. "Zadruhé výkon Kouřila na pick and rollu, který si s námi ve druhém poločase dělal co chtěl. Výborně to četl, a přesto, že jsme zkoušeli všechny typy obrany, vždy si s tím poradil," ocenil výkon hostujícího hráče, jenž nasázel 13 bodů a přidal pět asistencí. "Třetí věc jsou ztráty, protože jestliže prohrajete zápas o šest bodů a na body po ztrátách míče je to 7:21, pak je to další věc, která nás stála další důležité utkání," dodal.

"Dnešní zápas rozhodla obrana. V poločase jsme si řekli, že Ústí venku těžko přestřílíme a 48 inkasovaných bodů je moc. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, ubránili jsme jeden na jednoho, což nám v první půli dělalo velké potíže, a dotáhli jsme to do konce," zhodnotil utkání i hostující hráč Jan Švandrlík, který přidal k deseti bodům čtyři útočné a pět obranných doskoků.

"Začátek zápasu se nám povedl, ale pak to šlo z kopce. Chtěli jsme se ještě nastartovat, ale to se nám nevedlo. Opava hrála dobře, přidávala na intenzitě a dotáhla zápas do vítězného konce," uzavřel domácí Pavel Houška.

Ústí tak díky horším vzájemným zápasům kleslo na sedmou příčku za Opavu, navíc mu nenahrály ani další výsledky. Děčín totiž udolal doma Olomoucko 79:76 a Ústí se dvě kola před koncem vzdálil na dvě výhry. Pokud se chce Sluneta vyhnout předkolu, musí získat jednu výhru na Opavu, případně srovnat bilanci s Děčínem.

Slunetu čeká duel v Pardubicích, v posledním kole přivítá Svitavy. Severočeský rival cestuje do Nymburka a končí doma s Pardubicemi, Opava jede do Svitav, následně bude hostit Olomoucko.

Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavba A1, 12. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava 78:84 (29:19, 48:43, 67:70)

Body Ústí: Houška 15, Martin 14, Fait 11, Svejcar 10, Pecka 8, Wisseh 7, Šteffel 6, Šmíd 5, Šotnar 2

Nejvíce bodů Opava: Bujnoch 17, Kouřil 13, Švandrlík a Zbránek 10.

Trojky: 23/8 - 32/12. TH: 19/10 - 16/10. Doskoky: 41 - 39. Diváci: 764.