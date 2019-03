Ústí se v sérii na dvě výhry měří s Příbramí. A zmiňovaný úvod mu vyšel skvěle. Důkaz? První zápas: Příbram – Ústí 2:3 (-18, 23, 23, -22, -13).

Příbramští dlouho drželi šestou příčku, která by jim zajistila přímý postup do play off. V posledních třech kolech ale nebodovali a přeskočilo je Brno.

Ústecká parta včera zabojovala a třebaže prohrávala 1:2 na sety, veze ze středočeské palubovky cenný skalp a naději.

Jaké dál bude předkolo?

Vstoupili jsme do předkola play off, které jsme vzhledem k vývoji v soutěži mohli minout. Vždyť jsme dlouho byli v tabulce nahoře, na podzim jsme nejvyšší soutěž dokonce nečekaně vedli. Závěr základní části nás ale vrátil na zem a v posledním kole jsme se propadli až na 10. místo. Škoda, že nám nevyšel zápas s Aerem, ale to potvrdilo, že má lepší formu.

Prohrávali jste jeden zápas za druhým a do předkola dostali Příbram…

Kterou jsme ze všech tří možností chtěli nejméně. Víme, že nejsme favoritem a máme s ní zápornou bilanci. Optimismem jsme nehýřili, ale budeme chtít sérii na dvě výhry dotáhnout. U nich se nehraje dobře, mají specifické publikum i prostředí. Mají zkušené české hráče i reprezentanty ostatních zemí, to jsou aspekty, které hrají pro Příbram. Nás těší, že přesto vedeme na zápasy 1:0. Byla to bitva, přímo válka. Ubojovali jsme to, vydřeli!



Co dál hraje pro Ústí?

Hráče jsme se snažili namotivovat, nabudit. Příprava na tuto sérii byla opravdu důkladná. Druhý zápas hrajeme ve čtvrtek od 18.00, což bude extrémně důležité. Víme, že doma vyhrát musíme. Dáme do toho všechno. Pokud by se to nepovedlo, tak se hraje ještě na příbramské palubovce v neděli v 17:00. Došlo na přeložení ze soboty. Během jednoho týdne se rozhodne, zda byla sezona podle očekávání a půjdeme do play off, nebo zda očekávání nenaplníme.



Co je teď pozitivní?

Že se nás netýká strašák baráže. I se skromným rozpočtem jsme se vyhnuli těmto nepříjemnostem. To v minulých letech samozřejmostí nebývalo. V druhé nejvyšší soutěži jsou letos ambiciózní kluby. Frýdek-Místek a Brno hrají finálovou sérii a o nejvyšší soutěž usilují. Jsem rád, že jsme se tomu vyhnuli. Pro Benátky nad Jizerou bude baráž vyostřený boj.