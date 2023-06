Blades Ústí nad Labem čeká klíčová neděle. Klub amerického fotbalu z metropole na Labi má před sebou nejen boj o postup do play-off mužů, ale také důležitý souboj ve flagové lize U15.

Američtí fotbalisté Blades Ústí ilustrační | Foto: Jakub Križák

Hlavní duel je na programu v 16.10 na Městském stadionu, kde bude čeká A tým přímý souboj o postup do play-off proti Znojmu Knights. "Momentálně jsme třetí, ovšem se stejnou bilancí, jako druhé Znojmo. Dělí nás pouze vzájemný zápas, který napoprvé vyhráli Knights," řekl PR manažer ústeckého týmu Marek Moudrý. "Každopádně vítěz tohoto duelu bere vše, bude mít tři výhry a postoupí do semifinále proti prvnímu týmu druhé divize, jímž jsou Ostrava Steelers, kteří letos ještě neprohráli," dodal.

Klíčový den mají před sebou také mladíci ústeckého celku. Ti jsou momentálně třetí v západní divizi, stále však existuje teoretická šance, že by o svůj postup do vyřazovacích bojů mohli přijít. "Čeká nás nabitá neděle, protože jak flag U15, tak A tým budou doma bojovat o play-off. V minulosti Ústečáci ukázali, že jsou nejlepší fanoušci v zemi. Rádi bychom je proto pozvali na poslední domácí zápas na Městský stadion. Očekáváme velkolepé drama, ve kterém se napřímo porveme o postup do vyřazovacích bojů," dodal Moudrý.