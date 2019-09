Stát se potřetí v řadě vládcem okresu se pokusí futsalisté Klimax Baru, kteří ovládli okresní přebor v uplynulých dvou letech. Stříbro obhajuje Kolbenschmidt, bronz loni brali Tiradores, kteří si ke generálce pozvali druholigový Baník Chomutov a padli po velkém boji 6:8.

Mezi černé koně v I. třídě bude patřit Old School, který loni vyhrál II. třídu bez ztráty bodu, ve IV. třídě to může být Auto Horejsek, kde bude působit mimo jiné také Emil Rilke.

Kvalitní podívanou ale jistě zaručí i béčko Boca Juniors ve II. třídě, jejichž A tým působí v divizi, stejně jako Rapid „C“ a Rapid „D“, což jsou juniorské týmy druholigového ústeckého celku. Kvalitní fotbalisty mají ve svém celku také Bouráci Teplice, stejně jako ústecká Forza, Samba či béčko Sambularu.

Podzimní část skončí 15. listopadu, ve III. třídě pak o 14 dní později. Jarní část začne na přelomu března a dubna. (db)

SLOŽENÍ OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ

OKRESNÍ PŘEBOR:

Klimax Bar, FC NY Tiradores, Sampdoria MRV, ITALOVÉ, Oranjes, Kolbenschmidt, FC Lokomotif, Libouchec, USK Slavie, FC Sokol, Sheriffs Krupka, FC Rapid „C“



I. TŘÍDA:

Kostelníci, FC NY Tiradores „B“, Bouráci Teplice, Klimax Bar „B“, KMK Tornádo, Samba, Old School, Všebořice, FT Forza, Dragons, FC Rapid „D“



II. TŘÍDA:

Březňáci, Kozlos, Atletico, Hop Trop, FC Sokol „B“, SOSOSO, Vikings Libouchec, KMK Tornádo „B“, PIERBURG Trmice, FSC Tygříci, Boca Juniors „B“



III. TŘÍDA:

K Hornets, FC United of Ústí, Jamajka, FT Forza „B“, Incredibles, FC Lokomotif „B“, FSC Tygříci „B“, Rio Ústí, FK Albion, Old School „B“, FC Barcelona Ústí, Real Aussig, FK Sambular „B“, Chmelaři



IV. TŘÍDA:

VĚTRUŠE, Ares Klíše, FC NY Tiradores „C“, Auto Horejsek, Sheriffs Krupka „B“,Gamers Teplice, Velbloudi, Patriots, Rumíci, Kámoši, Rakeťáci