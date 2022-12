"V letošní sezoně se trenéru Konvalinkovi podařilo vylepšit i kolínskou hru na obranné polovině. Kolín je tak i díky kvalitě svého kádru velká výzva. My budeme chtít zopakovat výkon z utkání proti Nymburku a uvidíme na jaký výsledek to bude stačit," řekl kouč Slunety.

Ústeckým by mohl hrát do karet fakt, že jedou do Kolína k zápasu 14. kola NBL, který začne v 17.45, v kompletním složení.

"V posledním utkání jsme si dokázali, že to jde a že je jen v nás. Nyní chceme na dobrý výkon ze zápasu s Nymburkem navázat i na venkovní palubovce, ale nebude vůbec lehké. Kolín má dobře poskládaný tým, opory zůstaly a podařilo se i doplnit tým kvalitními posilami. My se ale musíme soustředit na sebe a náš výkon, obzvláště na obranné polovině," řekl z ústecké kabiny 23letý křídelník Jan Maděra.