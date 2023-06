Pět let po sobě se fanoušci ústeckých basketbalistů modlili, aby se podařilo prodloužit smlouvu se Spencerem Svejcarem. Pokaždé bylo jejich přání vyslyšeno. Letos už ovšem 28 leté křídlo vyslyšelo vábení Nymburka, kde nakonec podepsalo dvouletou smlouvu.

Spencer Svejcar se prodírá do koše Brna během zápasu KNBL v sezóně 2022/2023. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Miláček ústeckého publika a neskutečný dříč, který se pouze svou pílí vypracoval na jednoho z nejlepších hráčů celé Kooperativa Národní basketbalové ligy, si svými výkony řekl i o české občanství a případnou vstupenku do reprezentace. Ze srdce Evropy pochází jeho babička, která emigrovala za druhé světové války, nyní už má basketbalista s českými kořeny i český pas.

Také proto se stal velice žádaným zbožím, neboť nezabírá místo v limitu zámořských hráčů, které mohou kluby podepsat. Navíc byl v loňské sezóně třetím nejlepším střelcem nejvyšší soutěže, průměrně sázel více než 18 bodů na zápas.

Ze Slunety se mu ale neodchází s lehkým srdcem. Na severu Čech se v posledních letech zabydlel i se svou přítelkyní, následně snoubenkou a manželkou Mackenzie, začali zde také vychovávat svého prvního potomka. "Vždycky budu brát Ústí jako můj druhý domov, zdejší tým i město pro mě znamenají opravdu hodně," svěřil se v exkluzivním rozhovoru na rozloučenou, který se rozhodl poskytnout právě Ústeckému deníku.

Svejcar může reprezentovat. Sluneta hrála nejlepší basket, jaký kdy v Ústí byl

"Je to přirozený posun takového hráče. Hodně lidí se ptá, proč ho Sluneta ještě neudržela. Já to vidím spíš tak, že je zázrak, že jsme ho udrželi tak dlouho. Nabídku Nymburka jsme nemohli dorovnat, byla v úplně jiných rovinách."

Generální manažer Slunety Tomáš Hrubý o odchodu Spencera Svejcara

Šest let v ústeckém klubu… Jak byste popsal dobu od chvíle, kdy jste poprvé přiletěl do Čech, až do bodu, kdy jste byl miláčkem ústeckých fanoušků a jednou z opor Slunety?

Pamatuji si, že můj první rok v Ústí byl jen obrovská lekce a zkušenost. Učil jsem se, co to znamená být profesionálem, a také odlišnosti, které má evropský basketbal od toho amerického. Každou další sezónu jsem se na kurtu i mimo něj cítil pohodlněji, a to i díky skvělým spoluhráčům, trenérům a fanouškům, které Sluneta měla a má. Do Ústí jsem přišel ve 22 letech a první rok jsem tu žil sám. Skončil jsem jako 28letý s manželkou, která zde se mnou strávila pět let, a s dcerou, která prožila první rok života právě v Ústí nad Labem.

Co pro vás Sluneta a město jako takové znamená?

Ústí pro mě bylo domovem déle než kterékoliv jiné místo na světě, vyjma města, kde jsem se narodil. Fanoušci i všichni okolo se ke mně chovali skvěle a bylo úžasným zážitkem hrát za Slunetu tolik let. Vždycky budu brát Ústí jako můj druhý domov, zdejší tým i město pro mě znamenají opravdu hodně.

Jaký byl váš nejkrásnější nebo nejsilnější moment za těch šest let na severu Čech?

(úsměv) Páni, to snad ani nejde vybrat jediný okamžik za tak dlouhou dobu. Vzpomenu si třeba na to, jak jsme málem vyřadili Pardubice v play-off v mojí nováčkovské sezóně (série došla až do 7. zápasu, pozn. autora), na všechna derby, které jsme odehráli proti Děčínu, na mojí vítěznou trefu právě proti Válečníkům během mé druhé sezóny v Ústí. Dál pak třeba na úspěchy, které jsme jako tým vybojovali v posledních dvou sezónách, došli jsme do semifinále, bojovali o medaili…

Hrdina Svejcar hrál tři měsíce s utrženým vazem. Teď musí domů

Bylo toho opravdu hodně…

Nejvíc ze všeho byly tedy všechny bitvy, které jsem sdílel se spoluhráči a trenéry, a také celoživotní vztahy, které jsem si tu za tu dobu vytvořil.

V Ústí jste už pětkrát prodloužil smlouvu, proč ne pošesté? Spousta z nás už možná tak trochu doufala, že tu zvládnete celou kariéru… A nabídku jste jistě měl…

Všechno jednou končí… Došel jsem k názoru, že se potřebuji posunout dál a musím se chopit nové příležitosti. Není to nic proti Ústí, všichni zde mají můj obrovský respekt, ale nastal čas - pro mě a pro mou rodinu.

Drtivé většině fanoušků budete chybět… Hádám, že budete mít stejný pocit, mám pravdu?

Samozřejmě že mi budou také chybět. Všichni, ale hlavně ti, které jsem za ta léta poznal díky jejich oddanosti týmu. Ústečtí fanoušci mi od první chvíle, kdy jsem sem přijel, neprojevili nic jiného než lásku a úctu, a za to jim budu navždy vděčný.

České občanství? Proč ne, říká Svejcar, který by se nebránil ani reprezentaci

Je vám 28 let, je šance, že se jednou vrátíte domů, do Ústí?

(smích) Nikdy neříkej nikdy! Snažím se u takových věcí nikdy nekoukat moc daleko do budoucnosti. Ale vím, že pokud se někdy do Ústí vrátím, budu mít hodně co dohánět se starými přáteli. A to by bylo skvělé (úsměv).

Svejcar: Díky! V Ústí jsem vyrostl jako člověk, manžel, otec i spoluhráč…

Chci poděkovat a dát všem vědět, jak jsem opravdu vděčný za čas strávený se Slunetou. Mohl jsem tam vyrůst jako člověk, jako manžel a otec i jako spoluhráč, a to vše díky skvělým lidem v klubu i ve městě. Lidé v Ústí se chovali skvěle nejen ke mně, ale také k mé rodině a to pro mě hodně znamenalo. Chci poděkovat Petru Bínovi (majitel klubu), Tomáši Hrubému (generální manažer klubu), trenérům Tondovi Pištěckému i Honzovi Šotnarovi. A hlavně chci poděkovat svým spoluhráčům, s nimiž budu mít celoživotní přátelství. Každý rok, co jsem tu strávil, jsme měli šatnu plnou skvělých kluků a díky tomu byla každá moje sezóna tak skvělá.