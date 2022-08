"Příprava probíhá už týden, vše běží podle plánu a snažíme se nachystat i okysličený kádr, který by měl stejně jako v minulém ročníku usilovat o postup do play off," řekl v rozhovoru pro Deník manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Po červnové dovolené měla parta kolem trenéra Lubomíra Vašina od kouče červencové individuální plány a na začátku srpna zahájili přípravu společnou. Následují tradiční venkovní antukové turnaje, klasikou na úvod jsou sportovně-společenské Dřevěnice, kam tým ze severu Čech vyslal hned dva týmy - modrý a žlutý.

V uplynulé sezoně se tým dostal do vyřazovacích bojů, ale přes čtvrtfinálové síto nepřešel. Co přinesly následující letní dny?

Po sezoně jsme se rozloučili s oběma cizinci, už s námi nejsou nizozemský univerzál Rik van Solkema, ani 35letý smečař Miloš Vemič, jenž končí kariéru a zapojil se do manažerské práce ve strukturách srbského volejbalového svazu.

Nečekaný je ale další odchod, kterým je blokař Martin Tibitanzl, jenž míří do ambiciózního Lvu Praha.

Ústí bude v sestavě chybět, byl to hecíř, bojovník. Odsloužil si tady ale šest poctivých sezon a zaslouží si lepší a lukrativnější angažmá.

A chybět bude i další opora smečař Ivo Kobolka…

Kobolka se po skončení smlouvy vrací domů do první ligy, do Bučovic. Kvůli osobním a pracovním důvodům.

Tím ale seznam odchodů nekončí, že?

Na postu druhého nahrávače končí Jan Kasan a jde do Karlovarska. Po třech dobrých sezonách jde i u něj, podobně jako u Tibitanzla, o kariérní posun. Jde k mistrovi a my mu bránit nechtěli.

Tím se dostáváme k faktu, že v kádru zůstalo osm hráčů: kapitán a libero Kořínek, Srb na nahrávce, Suda na smeči, tandem Vodvorka s Beerem na bloku a tři nadějní borci - blokař Blaláž a smečaři Lang a Šídlo. Jak těžké bylo a je kádr doplnit?

Složitější je to o to, že už nemáme výjimku pro hráče z Evropské unie, která skončila. Volejbalisty ze zemí EU už brát nemůžeme, ale našli jsme čtyři pět hráčů, kteří by měli absentéry nahradit.

Zkušený kouč Vašina bude mít v kádru opět dvě zahraniční akvizice, můžete je představit?

Bude za nás hrát kanadský reprezentant blokař Beer Jackson, jenž je nyní na Panamerických hrách a do Ústí nad Labem přiletí po jejich skončení a kratičké dovolené, předpokládám, že kolem 15. srpna nejpozději. Nizozemského hráče Solkemu na univerzálu nahradí další reprezentant, kterým je Uzbek Islombek Sobirov. Ten by měl určitým způsobem zastoupit i odcházejícího a už zmiňovaného Kobolku, na jehož post jiný nákup neplánujeme.

Jak jste na nové akvizice přišli?

Mohli jsme je vidět v reprezentacích. U hráče z Uzbekistánu, kde je nějaké povstání, může být malinko problém dostat ho do Čech. Věřím ale, že si s administrativou poradíme a získáme snad v nejkratším možném čase víza.

Oživením by měli být i další dva mladší hráči…

Je tu nahrávač Tomáš Kopecký z Beskyd, hrál i za Valašské Meziříčí a měl by nahradit Kasana. Na post smečaře z Karlových Varů přichází Martin Fišer, jenž by tady měl být ve větším vytížení. Všichni čtyři podepsali kontrakt na rok.

Přijde ještě někdo?

Jsme závislí na dotacích města, pokud bude z jeho strany vstřícný přístup, tak se ještě podíváme. Nabízí se post smečaře. Uvidíme, jaká bude situace po volbách.

Jaká je atmosféra v klubu?

V pořádku. Příprava začala 3. srpna. Osvědčila se komunikace trenéra Vašiny s tak zvanou radou starších. Snažíme se zapojit do dění klubu srdcaře Marka Beera, ten by měl mít na starosti technické věci. Liga začíná už 24. září, je třináctičlenná, po dvou komplikovaných "covidových sezonách" půjdou do baráže dva kluby, postoupí jeden, což pro chudší kluby může být strašák.