Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ – O zhodnocení výkonů v právě skončeném play off i v celé sezoně jsme požádali trenéra ústeckých hokejbalistů Patrika Cermana.

Trenér Patrik Cerman. | Foto: Deník/ Rudolf Hoffmann

Ústecký lodivod převzal mužstvo v roce 2010 a hned v úvodní sezoně dovedl tým do finále. I v následujících letech z toho byla vždy účast v elitní čtyřce, proto může znít pro mnohé jeho rozhodnutí opustit po třech sezonách extraligovou lavičku, jako překvapivé a nečekané.

Elba Ústí i v letošní sezoně potvrdila příslušnost k nejlepší čtyřce. Je to úspěch?

Jednoznačně ano. V týmu už druhým rokem probíhá generační výměna a náhradu hledáme výhradně z vlastních řad, přesto udržujeme úroveň výkonů na úrovni řekněme toho čtvrtého místa, a to už je kvalita. Hlavní cíl, tedy umístění po základní části do čtvrtého místa, jsme splnili, to se naposledy povedlo v roce 2007! Díky tomu jsme v play off narazili na relativně přijatelného soupeře a právě proti Jihlavě prodali zkušenosti nabyté ve vyřazovacích bojích z minulých sezon.

Na Vlašim to už ale v semifinále nestačilo. V čem byl hlavní rozdíl mezi oběma týmy a proč není Elba ve finále?

V kvalitě hráčů. Je třeba si uvědomit, že v semifinále jsme byli s naším rozpočtem jen chudým příbuzným. Hradec a Kladno mají rozpočet tak čtyřnásobný oproti nám, o Vlašimi ani nemluvě. Pokud na vás soupeř nasadí hráče typu Šindeláře, Wróbela, Hudečka nebo Topolánka, musíte mít v sestavě řekněme Kváše, Kubáta nebo Obdržálka, kteří z různých důvodů nemohli nastoupit, a jednoho střelce, který rozhodne zápas a na něho nemáme. V sestavě Vlašimi jsem napočítal osm současných nebo bývalých reprezentantů a to je úroveň, která se musí projevit. My se to snažili nahradit kolektivním pojetím, taktikou, bojovností, ale to je v sérii na tři vítězství málo. V defenzívě jsme to ještě zvládli, ale konstruktivně získat míček a založit útok a v něm se prosadit, to už bylo nad naše síly.

Objevila se informace o konci kariéry legendárního útočníka Štěpánka, spekuluje se i o dalších. Nebude mít v dalších sezonách Elba problémy?

Toho se vůbec neobávám. Štěpánek končí, to je fakt, a za vše, co pro ústecký hokejbal udělal, se sluší poděkovat. Přesto si myslím, že daleko horší by byl konec Růžičky, který to má na beku svojí zkušeností jednoduší než Štěpánek v útoku a hra naší obrany na něm stojí. Ostatní jsou mladí, důvod končit nemají a jsem si jist, že po pár týdnech odpočinku přijdou do přípravy natěšení. Jádro týmu je zdravé, silné, a pokud skončí nějaký další jednotlivec, neměl by být problém ho nahradit. Základnu máme širokou, jen je třeba s hráči pracovat a tým s určitou perspektivou doplňovat. Na druhou stranu si myslím, že špičkovým extraligovým hráčům je třeba dát určité podmínky pro jejich rozvoj. A to je úkol pro vedení klubu.

Ale vy sám u toho nebudete. Oznámil jste odchod z ústecké střídačky. Jaké jsou důvody? Není škoda odejít od perspektivního týmu, který tři roky drží umístění mezi nejlepšími extraligovými týmy?

Mrzí mě to, přiznávám, jsem pyšný na to, co jsme v uplynulých sezonách dokázali. Srovnatelné nebo lepší výsledky v tomto období má jen Kladno, Hradec, Vlašim. Ovšem tady v Ústí je situace specifická, podpora města nulová, klub má prioritu v mládeži a trenér musí být i manažer a obchoďák. Hráče do týmu si sehnat a zaplatit, to je unavující, zvláště ve chvíli, kdy do toho strkáte i vlastní peníze. To už mi přijde trochu nedůstojné.

Kde se právě v Ústí nad Labem vzalo správné podhoubí pro růst a rozkvět hokejbalu?

Celá historie a vzestup ústeckého hokejbalu stojí na jednotlivcích, já říkám pár blbcích a já jsem asi ten největší. Trochu závidím trenérům, kteří mají stabilní kádr i rozpočet a mohou se věnovat jen své práci.

Dovedete si představit, že se trenéřině budete věnovat i v budoucnosti?

Trénovat mě baví, možná někdy přijde jiná výzva, nabídka, tohle by mě lákalo. Ale s ústeckým hokejbalem jsem spjatý jak s pupeční šňůrou a tu je nyní třeba přestřihnout.