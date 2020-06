Ústecká Sluneta si bude muset najít nového kapitána, novou dominantní věž pod košem a nového skvělého střelce za tři body. Právě to totiž v týmu plnil Pavel Houška, který podle informací Deníku už do další basketbalové sezony v Ústí nenastoupí.

Dvoumetrový ústecký odchovanec načal svou kariéru v roce 2002 právě v severočeské metropoli. Po čtyřech letech přestoupil do Děčína, čtyři sezóny strávil také v Nymburce, kde pokaždé slavil titul. Je i majitelem ligového stříbra a tří bronzů, v roce 2015 si zahrál čtvrtfinále mistrovství Evropy. O rok později se vrátil opět k děčínským Válečníkům, kde se ale po dvou ročnících stal nepotřebným a zamířil tak zpět domů k ústecké Slunetě.

V ní odehrál dvě výborné sezóny, ta poslední byla podle čísel i slov trenéra Antonína Pištěckého jeho životní. I přesto, že mu v lednu bylo už 36 let, trávil na palubovce přes 28 minut na zápas, během nichž zaznamenával přes 16 bodů, tři asistence a téměř sedm doskoků. Mnohokrát byl zvolen hráčem zápasu, dostal dokonce pozvánku do All Star Game. Portál Eurobasket.com ho zařadil do výběru nejlepších hráčů letošního ročníku tuzemské nejvyšší soutěže, stejné pocty se mu dostalo i v anketě manažerů, trenérů a kapitánů, kteří ho rovněž zařadili do nejlepší pětky KNBL.

I proto dostal od klubu pochopitelně nabídku na prodloužení smlouvy, nad kterým dlouho váhal. "Vracet se ve 36 letech po čtyřech měsících pauzy… No, nevím. Jediné, co teď vím je, že na rozhodování mám dost času," zůstával tajemný na začátku dubna, kdy sezónu stopla pandemie koronaviru. Teď se zdá, že je rozhodnuto. Podle informací Deníku totiž už Houška zkouší civilní zaměstnání na ústecké univerzitě.

Informaci však zatím nepotvrdilo ani vedení ústeckého klubu, které nechtělo záležitost nijak komentovat, ani samotný Houška. Ten uvedl, že jakékoliv informace podá až ve společném prohlášení s basketbalovým klubem, které se má být prezentováno v nejbližších dnech.