Basketbalista David Šteffel má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. Na jejím sklonku působí v prvoligových Litoměřicích. Ty však nejsou profesionálním celkem, jejich hráči tak na společné tréninky nemohou. Pro pětatřicetiletého pivota, jehož často trápila záda, může být dlouhá pauza obzvlášť nepříjemná. „Konec kariéry? Těžko říct, to se nedá moc dopředu naplánovat. Asi to pak ještě zkusím, a uvidím. Čas ukáže,“ zůstává nad věcí.

David Šteffel (ve žlutém) v dresu Litoměřic | Foto: Deník / Karel Pech

Umíte si představit, co bude pak? I teď vám jistě musí basketbal chybět…

Chybí, a moc! Pro mě to bylo takové zpestření. Snažím se občas něco dělat, někdy si doma zacvičím, ale není to ono. Pravidelný pohyb je pro tělo nenahraditelný.